Jessica Cediel habló del problema que está afectando su piel: “Tengo la cara llena de sarpullido”

"¡‘Parce’, tengo la cara llena de sarpullido! Esas son cosas que solo le pasan al ‘Chavo del 8’...", comentó Foto: @jessicacedielnet/Instagram

A través de sus redes sociales, una vez más, la presentadora de televisión colombiana Jessica Cediel se refirió a un problema que está afectando la apariencia de la piel de su cara. Según detalló, una alergia la tendría buscando tratamientos para quitar un sarpullido que le ha salido en varias zonas de su rostro.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la también modelo aseguró que tenía varios puntos rojos alrededor de su cara: debajo de su nariz y en los pómulos. “¡'Parce’, tengo la cara llena de sarpullido! Esas son cosas que solo le pasan al Chavo del ocho y a Jessica Cediel. Estoy toda brotada, miren, miren, miren”, comentó al hablar de ello.

Inicialmente habló de ello tras la grabación de un proyecto en el que está trabajando. En el metraje, su piel estaba maquillada, por lo que no era fácil apreciar la alergia. Momentos después, entonces, dejó ver su piel sin ningún producto y entregó a sus seguidores evidencia del problema que ahora está padeciendo en su cara. Sin maquillaje, reiteró, “ella está en su mejor versión”.

Dijo que se encontraba probando diferentes tratamientos. “Tengo una alergia. No sé qué me pasó. Mi maquilladora dice que fue algo que me comí. Ya me estoy poniendo cremitas con cortisona”, detalló.

Mientras Jessica esclarece lo que le pasa a su piel, hace unas semanas respondió el comentario de una persona que la cuestionó por las manchas que tiene en sus pómulos.

“Mi querida Daniela: se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje pero hoy por ejemplo no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales pero siempre van a estar porque soy así”, indicó Cediel.

“Y si tomo el sol, como lo he hecho estos dos fines de semana, se van a marcar aún más. Así me muestro y me encanta hacer abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se siente mal y no debe ser así. Y eso no debe ser una inseguridad así que no te preocupes yo sé que las tengo. Te mando un beso”, añadió.

El melasma, según explica MelinePlus, portal dedicado a publicar información de salud, “es un trastorno cutáneo común. En su mayoría se presenta en mujeres jóvenes con tonos de piel canela, pero puede afectar a cualquier persona. El melasma se asocia a menudo con las hormonas femeninas estrógeno y progesterona”. Ese padecimiento suele darle más a mujeres embarazadas, aquellas que toman pastillas anticonceptivas o las mujeres que están tomando terapia de reemplazo hormonal (TRH) durante la menopausia.

“Exponerse al sol hace que el melasma tenga más probabilidad de desarrollarse. El problema es más común en los climas tropicales”, añade MedlinePlus.

Jessica Cediel confesó en una de sus historias que recibió un “regaño” de parte de una pequeña seguidora por el contenido que ha estado subiendo últimamente. “Leí el mensaje de una niña súper linda, me mandó un DM y me dice como: ‘Jessi, o sea, yo te sigo, tu carrera, tu trabajo, tus proyectos, tus vainas, pero ¿por qué no cambias un poquito más tu contenido’, y yo como que ‘Oh my God’”, relató al contar lo que le dijo la menor.

Aunque Jessica Cediel dijo que estaría dispuesta a seguir la recomendación de la niña y darle un giro al contenido que está haciendo, aseguró que de las redes no vive, que no es su trabajo principal y que respeta a los creadores.