Oposición, reformas y políticas sociales: lo que se viene para el Gobierno Petro en su segundo año

El segundo año del Gobierno de Gustavo Petro estará marcado por el protagonismo de la oposición frente a sus reformas y proyectos sociales. Foto Infobae

El 8 de agosto comienza el segundo año del Gobierno de Gustavo Petro, el cual estuvo marcado por las dificultades, escándalos y polémicas en su gabinete presidencial, bancada del Congreso y el Ejecutivo en su primera etapa anual, pero todo indica que las cosas seguirán por un camino complicado.

Ahora que el presidente acabó con la coalición con los partidos tradicionales, tiene mayor oposición que la que encontró al comienzo de su mandato y la protesta social no está dando los frutos que esperaba, el futuro para el jefe de Estado entre 2023 y 2024 es incierto.

Infobae Colombia habló con los senadores María José Pizarro, del Pacto Histórico, y David Luna, de Cambio Radical, así como el profesor Shameel Silva sobre lo que viene para Gustavo Petro en su segundo año en la Casa de Nariño.

“Tenemos enormes retos de manera inmediata”

La senadora Pizarro afirmó que la bancada del Pacto Histórico, ahora sin las mayorías con las que contaba hace un año, afronta el segundo año legislativo con varios obstáculos para darle trámite a las reformas y proyectos del Gobierno.

“Lo que tenemos son unos enormes retos de manera inmediata y tienen que ver con la ejecución de las distintas carteras, fuera de eso tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo contenido que tiene medidas muy positivas para la gente y deben ser implementadas de manera muy rápida, así que la efectividad en la ejecución y materializar las reformas son los dos grandes retos que tenemos en adelante”.

Sobre el trabajo en el Congreso para el segundo año, la vicepresidenta del Senado dijo que se deben “generar los espacios de diálogo y consensos necesarios para lograr sacar adelantes las reformas, esto en línea con lo que dijo el presidente Gustavo Petro el 20 de julio en relación con el gran acuerdo nacional, que pasa por garantizar no solamente una generación de paz, sino porque la paz, como él dijo, tenga dos pilares fundamentales: la justicia ambiental y la justicia social”.

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, es la primera vicepresidenta de la corporación. Foto: @PizarroMariaJo/Twitter

Aunque ya no se tiene la coalición con los partidos tradicionales, la senadora del Pacto Histórico confía en que esas colectividades sigan apoyando como antes: “En primer lugar, hacemos un análisis de cómo nos ha acompañado, por ejemplo, el Partido Liberal en las iniciativas de Gobierno y podemos decir que en más de un 70% hemos recibido el respaldo. Está el Partido de la U con el que tendremos que iniciar espacios de diálogo y conversación y con todos los demócratas que existen en los distintos partidos, eso incluye el Partido Conservador”.

“Realmente la oposición es un poco más grande, estamos hablando de 24 senadores, pero creemos que podemos lograr en ese diálogo franco, abierto y generoso los consensos necesarios para sacar adelante todo aquello que nos hemos propuesto sobre esos consensos en el último periodo legislativo”, añadió.

El Gobierno de Gustavo Petro afronta su segundo año sin mayorías en el Congreso. Foto: REUTERS/Luisa González

Pizarro también espera que las reformas como la laboral, educativa, salud y pensional sean aprobadas con los acuerdos entre los partidos y no se archiven con “jugaditas”: “Por supuesto no estará exento de debate, esperamos que haya debate, que las reformas sean debatidas, que no sucedió en el caso la reforma laboral, y que podamos sacarlas adelante, pero que no se hundan por leguleyadas legislativas, que si hay modificaciones se den porque hubo debate franco”.

“Sin vocación de conversar con quienes piensan distinto”

A partir del 20 de julio que Cambio Radical pasó de ser un partido independiente a ser opositor al Gobierno, uno de sus líderes es el senador David Luna y aseguró que el mandatario, pese a su invitación a un acuerdo nacional, no cumplira con esa idea: “Parece que la intención se volvió a quedar en palabras. Ya es la segunda vez que el presidente habló de eso y lamentablemente no tiene ningún interés ni ninguna vocación de conversar con quienes piensan distinto, motivo por el cual creo que el segundo año será todavía mucho más crítico en virtud de una mayor polarización promovida por el presidente y menos concertación para avanzar”.

El senador David Luna, de Cambio Radical, se perfila como uno de los nuevos líderes de la oposición.Foto: Colprensa/Mariano Vimos

El congresista añadió que “el acuerdo nacional lo ha propuesto Petro en dos oportunidades, pero más que una consolidación de una coalición matemática, lo que debe tener de por medio es el interés de diálogo para construir con quienes piensan distinto. El presidente nunca ha abierto la puerta para oír propuestas alternativas”.

Sobre ese desinterés de Petro por la oposición, Luna dijo que se propusieron algunas ideas para las reformas del Gobierno: “Cuando se tramitó la reforma tributaria, en repetidas ocasiones le dijimos que iba a ser nefasta para el crecimiento económico y generación de empleo, presentamos tres propuestas alternativas y ninguna fue oída, todas fueron rechazadas. Cuando se tramitó la ley de orden público, presentamos propuestas, les señalamos que no era posible que Iván Márquez y la Segunda Marquetalia fueran parte de esa propuesta porque habían incumplido el acuerdo de paz, y ninguna de esas propuestas fue tenida en cuenta.

“Cuando tramitamos el Plan de Desarrollo, hicimos varias propuestas y ninguna fue tenida en cuenta, y hemos presentado en tres oportunidades una reforma alternativa de salud y ninguna ha sido tenida en cuenta, o sea que no hay interés entre otros porque fue el mismo presidente el que resolvió en su momento acabar con su propia coalición de gobierno”, añadió.

Senadores David Luna, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y Carlos Meisel, pertenecientes a la oposición. Foto: Infobae

Respecto a la manera como el Gobierno sacará adelante sus reformas, ahora sin mayorías, Luna cree que Petro “acudirá a la compra de conciencias, a la mermelada y no a los argumentos ni al sano debate. Buscará, a como dé lugar, sacar adelante esta reformas. Sin embargo, el espacio político cada día es más reducido, más aún con el hecho en el que se pone eb entredicho que la financiación de su campaña fue ilegal”.

El senador de Cambio Radical finalizó diciendo que, “prefiero al presidente estadista de su discurso de posesión el 7 de agosto, que el presidente activista del discurso de balcón. El presidente tiene que entender que en Colombia hay división de poderes, el Congreso es autónomo frente al Ejecutivo, así que no vamos a tolerar ningún tipo de presión y ningún tipo de amenaza. El Congreso tiene independencia para tomar decisiones y seguramente lo ha demostrado en estos últimos meses”.

Menos confianza en reformas, más política pública

El docente Shameel Thahir Silva, politólogo y magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional, explicó que el segundo año del Gobierno no tendrá mucha confianza en que las reformas prosperen en el Congreso, sino que apostarle a las políticas sociales y elegir mejores funcionarios

“Yo le diría dos cosas, la primera es que el presidente claramente está reconfigurando el Gobierno con gente en la que pueda confiar y cercana ideológicamente, pero al mismo tiempo, gente que esté comprometida a gestionar de manera acelerada para sacar adelante los objetivos que se ha propuesto este Gobierno en términos de política pública”.

“Lo segundo que el presidente va a seguir proponiendo al Congreso un paquete de reformas muy ambicioso con las que considera que se debe transformar este país, en clave neoliberal, bajo la idea de que, según el diagnóstico del Gobierno, el neoliberalismo fracaso desde 2008 y la única manera de enfrentar la crisis social y ambiental que vivimos no sólo como país, sino como especie, es reformando esa estructura”.

El Gobierno de Gustavo Petro no tendría mucha confianza en que prosperen las reformas propuestas en el Congreso. Foto: Canal Congreso

Añadió que “va a proponerle al Congreso esas reformas y no está muy seguro que van a pasar, pero por lo menos dejar la constancia histórica de que se propusieron y dejar en el Congreso la responsabilidad de que prosperen o no”.

Sobre el nuevo enfoque del Gobierno en su segundo año en la gestión pública, el docente dijo que “va a mostrar objetivos concretos en términos de vivienda, educación y ambiente, de cada ministerio, y va a apostarle a mostrar avances a partir de lo que es el poder ejecutivo como tal”.

El polítologo también dio un diagnóstico de lo que pasó con la coalición con los partidos tradicionales, la razón para que se quebrara en 2023 y el nuevo escenario que se configuró en el Congreso.

“Creo que el Gobierno se dio cuenta que su propuesta de acuerdo nacional no fue bien recibida por las élites de este país. En un principio le dijeron que si por una cuestión de apetito burocrático, pero en los momentos decisivos como aprobar las reformas, en el momento que se echan para atrás, el Ejecutivo se da cuenta que estás élites no están dispuestas ideológicamente a hacer estas reformas. Entonces, empieza a quitar sus pactos burocráticos con los diferentes partidos tradicionales”.

Una de las maniobras del presidente Petro para ganar apoyo con sus reformas es el llamado a la protesta social y los llamados “balconazos”, algo que, para el docente Shameel Silva, ya no sería recurrente por la falta de resultados

“Creo que el Gobierno tiene dudas sobre su capacidad de convocatoria en las calles porque lo ha intentado varias veces en este año, y según las declaraciones del presidente, no se han cumplido las expectativas”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante las marchas del 7 de junio en Bogotá. Foto @infopresidencia/Twitter

“Para él (Petro), esto del cambio para la ciudadanía probablemente sea una moda y no está respondiendo como le gustaría, entonces no creería que le vaya a apostar a llamar de manera masiva a las calles, a no ser de que vea la estabilidad del poder, el puesto en juego, o si en algún momento hay tentativas de golpe de Estado o algo similar, muy seguramente va a volver a llamar a la ciudadanía a las calles”, afirmó.

El docente dijo que el Pacto Histórico, de cara a las elecciones regionales que medirán el apoyo de la ciudadanía, cometió errores que le pueden costar caro.

“Primero, por un triunfalismo infantil, consideraron que se podían replicar de manera automática los resultados de las presidenciales sin hacer mayor esfuerzo de planeación, estrategia y organización. Segundo, por los intereses particulares de cada una de las organizaciones, los partidos y las personerías jurídicas, entonces cada una de las organizaciones ha tenido muy poca capacidad de pensar en el proyecto más allá de cada partido y no han querido pensar en un proyecto colectivo a largo plazo”.

El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. Foto: Colprensa/John Paz

“Eso se nota en cómo terminaron resolviendo los avales en esta en estas últimas dos semanas para las elecciones regionales, que desde las bases se venía reclamando que lo que había que hacer eran consultas democráticas para definir listas a cuerpos colegiados y candidaturas únicas, no pasó, se terminó definiendo desde Bogotá y está generando tensiones que pueden llevar a fracasos catastróficos”, agregó.

El profesor Silva concluyó que la situación para los comicios del 29 de octubre se realicionará con lo que pasará con el Gobierno en su segundo año: “Entendiendo que muchos de las paquetes de reformas propuestos no van a pasar en el Congreso, ahí calan las dos cosas. Por lo tanto, lo que le queda al Ejecutivo en estos tres años es gestionar desde el poder y mostrar resultados concretos de política pública desde todas las carteras metiéndole el acelerador”.

“Lo ve en la reforma rural, que para en este año se entregaron 30.000 hectáreas de tierra, la administración anterior, en cuatro años, entregó 13.000 hectáreas y el mismo Petro está diciendo que están muy lentos, que deberían ser 500 mil hectáreas por año, entonces, seguramente se va a seguir replicando en las otras carteras”, concluyó.