Germán Vargas Lleras celebró que la presidencia de la Comisión Primera del Senado quedara en manos del conservador Germán Blanco

El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras celebró que la presidencia de la legislatura no haya quedado en manos de un congresista cercano al Pacto Histórico. Foto: Infobae Colombia

El Gobierno nacional perdió una nueva oportunidad de establecer su poder en las diferentes comisiones del Senado de la República, según lo que se conoció en la mañana del primero de agosto del 2023.

Te puede interesar: El Gobierno Petro perdió la presidencia de la Comisión Primera del Senado: fue elegido el conservador Germán Blanco a pesar de los acuerdos

Cuando desde la bancada liderada por el presidente Gustavo Petro esperaban que el expresidente del Senado Alexander López ocupara la presidencia de la Comisión Primera del legislativo, el conservador Germán Blanco fue escogido para ocupar dicho cargo.

La noticia no cayó muy bien en el Pacto Histórico, desde donde pretendían tener en el cargo a una persona afín a sus ideas, teniendo en cuenta que por esta rama deben pasar propuestas como las reformas que han impulsado desde el Gobierno nacional. Además, allí se debaten ciertas medidas económicas y constitucionales de amplia importancia para la política nacional.

Te puede interesar: Estarían fraguando “golpe” al Pacto Histórico en la Comisión Primera del Senado: así está la puja por la presidencia

Como era de esperarse, desde la oposición al Gobierno nacional expresaron su satisfacción tras la designación de Germán Blanco, pero más que la llegada del conservador al cargo, el hecho que “celebraron” algunos de los referentes que están en contra de las políticas del presidente Petro fue que no fuera nombrado Alexander López. Una de las personas que se hizo sentir una vez conocida la noticia fue Germán Vargas Lleras.

El excandidato presidencial ha sido uno de los referentes de la política colombiana que se ha mostrado más crítico desde la llegada de Gustavo Petro al poder. Una vez se registra un hecho que afecte directamente a la bancada del líder del Pacto Histórico, Vargas Lleras se ha manifestado y la designación del conservador para la presidencia de la Comisión Primera no fue la excepción.

Te puede interesar: “Bogotá no puede tener otro Petro”: exdirector de la Policía oficializó su candidatura a la Alcaldía

A través de sus redes sociales, el líder de Cambio Radical indicó que la derrota de Alexander López representa una nueva derrota para el Gobierno nacional. Además, el excandidato presidencial señaló que otro de los afectados tras la noticia fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de que algunos trámites como la legalización de drogas recreativas, descongestión de cárceles y la Ley de Sometimiento tendrán que atravesar más obstáculos para lograr salir a flote.

“Siguen las malas noticias para el gobierno de Gustavo Petro. 18 vs. 8 votos, derrotado Alexander López para la presidencia del Senado. También pésimas noticias para el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los trámites de legalización de drogas recreativas, descongestión de cárceles y la Ley de Sometimiento”, expresó Germán Vargas Lleras a través de su cuenta de Twitter.

Germán Vargas Lleras celebró que Alexander López no fuera designado como presidente de la Comisión Primera del Senado. Foto: @German_Vargas/ Twitter

Vargas Lleras añadió además que es “muy importante que (el Gobierno nacional) pierda control en las comisiones constitucionales, como también ocurrió en las económicas”. La reacción del también exvicepresidente se suma a lo expresado por María Fernanda Cabal, que señaló que la designación de Germán Blanco es un “paso más en defensa de las garantías del Congreso de la República”, además de puntualizar en que ellos derrotarán al Pacto Histórico.

Germán Blanco partía como uno de los favoritos para quedarse con la presidencia de la Comisión Primera del Senado de la República, luego de que los senadores Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical y Paloma Valencia, del Centro Democrática, lo hubieran postulado para competirle a Alexander López.

“Nosotros sentimos que hay suficientes consideraciones para que no podamos elegir al senador Alexander López, toda vez que no solamente irrespetó la Ley 5, que gobierna las sesiones del Congreso, sino que melló contra lo más sagrado que tiene una democracia, que son el respeto por los derechos de oposición. Y, por lo tanto, no encontramos ningún ánimo de votar por el senador Alexander López”, indicó Paloma Valencia con relación a la posibilidad de que Alexander López fuera designado como presidente de la Comisión Primera del Senado, en declaraciones recogidas por Semana.