Hurtaron los equipos con los que monitorean el Nevado del Ruiz

Tras el robo, los operadores de la estación El Alguacil dejaron de recibir señal de alrededor de 15 sensores ubicados en la zona. REUTERS/Luisa González

La situación que se vive en el Nevado del Ruiz es crítica. Tras meses en los que el volcán ha estado bajo constante supervisión por las recientes alertas que se han emitido por una posible erupción, en la mañana del jueves 27 de julio de 2023 se conoció que algunos equipos que las autoridades utilizan para realizar las tareas de monitoreo en el lugar fueron hurtados.

La noticia fue publicada por el Servicio Geológico Colombiano que, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que el robo generó una pausa en las tareas de monitoreo del volcán, precisamente en uno de los momentos más críticos con relación a una posible erupción. El crimen imposibilitó a los operarios hacerle seguimiento al cráter en los flancos nororiental y noroccidental.

Al parecer, las personas que protagonizaron el hurto no pretendían llevarse elementos relacionados con el sistema de generación de energía debido a que cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, aún permanecían allí los paneles solares y el sistema de protección eléctrico. Los criminales se llevaron cuatro baterías, un regulador solar, tres radios y dos inyectores.

“Pudimos observar cómo sustrajeron todos los equipos de comunicaciones, el equipo de regulación solar y el sistema de almacenamiento de energía. Solo dejaron el sistema de protección eléctrico y los paneles solares, lo que indica que quienes vandalizaron esta estación no estaban interesados en el sistema de generación de energía”, señala uno de los párrafos del comunicado emitido por el Servicio Geológico Colombiano en la mañana del jueves 27 de julio de 2023.

La entidad enfatizó en la gravedad de la situación, teniendo en cuenta que los operarios de la estación El Alguacil, ubicada en el cerro El Recreo, dejaron de recibir información de alrededor de 15 sensores que monitorean la actividad volcánica en el costado noroccidental y nororiental del cráter. Entretanto, la líder técnica del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales indicó que los equipos que los delincuentes hurtaron solo funcionan para retransmitir los datos que emiten los monitoreos del volcán.

Y es que el robo de los equipos no habría sido de hace pocos días. Los operarios, que no se desplazan frecuentemente hacia la estación en la que se registró el robo, habían notado que los sensores instalados en aquellos sectores del cráter del volcán no estaban emitiendo información, pero ellos pensaron que dicha situación se debía a fallas técnicas de los mismos. No fue hasta los últimos días que ingresaron al lugar y se percataron de la ausencia de los equipos.

A pesar de que la actividad del volcán permanece en amarillo, aguardando una baja probabilidad de hacer erupción en los próximos días, las entidades de riesgo le han solicitado a las autoridades tomar las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de los habitantes de los 22 municipios que se encuentran en riesgo. Las constantes alertas van relacionadas con el aumento de la actividad sísmica en la última semana.

De hecho, sobre las 6:17 a. m. del jueves 27 de julio de 2023, el volcán emitió una densa columna de ceniza que salió desde la copa del cráter Arenas. El Servicio Geológico Colombiano indicó que su dispersión fue de más de 2000 metros de altura, además de puntualizar en que no se descarta la posibilidad de que el Nevado del Ruiz continúa emitiendo gases en los próximos días.