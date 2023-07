Andrés Marocco “provocó” insólito bloqueo en redes sociales

El periodista Andrés Marocco "hizo bloquear" a internauta que dedicó su versión de 'Como yo nadie te ha amado' del artista estadounidense Bon Jovi. / Imagen Archivo

Andrés Marocco es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país. El bumangués trabaja en varios programas de la cadena ESPN donde además de “defender” a su querido Atlético Bucaramanga, genera controversia por varias de sus opiniones futbolísticas sobre el rentado local, la selección Colombia, entre muchos otros temas más.

Ahora bien, Andrés Marocco normalmente es viral por varios de sus apuntes. Sin embargo, recientemente se volvió tendencia por protagonizar o “provocar” un insólito bloqueo en unas redes sociales donde evidentemente lo tienen reseñado.

Resulta que el periodista deportivo cargó a su cuenta de Tiktok un video cantando la famosa canción Como yo nadie te ha amado de Bon Jovi. Hasta aquí, todo normal; no obstante, tal y como apuntó un internauta, este fue bloqueado por una mujer a la que le dedicó la inesperada versión que realizó el periodista deportivo.

Este es el video donde Andrés Marocco interpreta la canción 'Como yo nadie te ha amado' de Bon Jovi. / Video @andresmarocco

“Le envié este vídeo a la que me gusta y me bloqueó 🙁😐”, escribió el mencionado internauta que con “tristeza” confirmó lo ineficaz que había sido su dedicatoria.

Rápidamente las reacciones, no solo al video de Andrés Marocco, sino a lo que había generado su clip, no se hicieron esperar. En la caja de comentarios varios internautas apuntaron tanto a la interpretación que realizó del periodista, como a lo que bien hubiese podido haber hecho la mujer a la que le enviaron la grabación.

“Dese por bien servido. Fácilmente eso puede ser tomado como un acos*”; “jajaja yo no habia visto tanto derroche de talento”; “Agradezca que solo fue el bloqueo y que no lo cogio a plomo”; “Pensé que estaba cantando ‘la cumbia de los trapos’”; “Sí es un bodrio oírlo comentar fútbol, ahora imagínate esto 😂”; “Te bloqueó por ser hincha de un equipo chuco”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

En el clip se puede ver Andrés Marocco con un buso manga larga, unas gafas y una guitarra donde tocó varios acordes de la famosa canción del artista estadounidense.

Polémica propuesta del periodista Andrés Marocco a clubes colombianos que sufren de racismo

Tras el escándalo por insultos racistas hubo en el juego que disputó Independiente Santa Fe y Gimnasia de Argentina el 23 de mayo de 2023, muchas fueron las reacciones de varios medios de comunicación y panelistas que se indignaron por estos hechos que aparentemente la FIFA ahora sí empezará a regular-sancionar después de lo que pasó con Vinicius Jr en España.

Y fue precisamente Andrés Marocco, uno de los panelistas más reconocidos del programa F90 Colombia de la cadena ESPN, que no solo se pronunció frente a este hecho tan bochornoso que se presentó en Argentina, sino también “invitó” o dio pie a la posible acción que podrían llegar a tomar aquellos clubes que se vean violentados por actos racistas como los que se vivieron en el estadio de ‘El Bosque’.

“Por qué el árbitro no para el partido y lo termina y punto,y se acabó el problema. Y esto en una pullita para la gente de Santa Fe y es un consejo para todos los equipos de Colombia y desde donde nos vean, cuando pasen estas cosas sálganse, retírense del partido, trasladen el problema a la Dimayor, a la Conmebol o a la FIFA. Chao, porque si el árbitro no tiene los pantalones para acabar el partido ustedes váyanse, no tienen por qué aguantarse que los traten de esta manera”, afirmó Morocco en el programa.

El ente mayor y regulador del fútbol en el mundo, la FIFA, tendrá que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Muchas han sido las campañas de “sensibilización” en los estadios, pero parece que esto no ha servido, pues como se ha podido ver en varias canchas de las ligas más importantes, este tema del racismo se está saliendo casi que de control.