Colombia y Portugal llegaron a un acuerdo para generar energías limpias en los dos países

Tras reunirse con el primer ministro portugués, António Costa, el presidente Gustavo Petro exaltó la política de drogas de ese país que le da un tratamiento de salud pública

En medio del cierre de la tercera cumbre de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, y el primer ministro en Portugal, António Costa, establecieron una hoja de ruta para la producción de energías limpias.

Te puede interesar: Primeras imágenes de la llegada del presidente Gustavo Petro a Bélgica

El mandatario colombiano, además, invitó al funcionario portugués para que viaje a Colombia con miras a lograr este acuerdo, durante una nueva reunión que sostuvieron bajo el propósito común de enfrentar las consecuencias del cambio climático.

“Estoy seguro de que esta visita constituirá una nueva ocasión para continuar fortaleciendo las excelentes relaciones binacionales que caracterizan a nuestros pueblos, y será una oportunidad para avanzar en los compromisos acordados durante mi visita a Portugal en mayo de 2023″, señaló Petro en una carta a Costa.

Te puede interesar: Gustavo Petro recibió la Presidencia de la Celac con particular propuesta

El presidente estuvo de visita oficial en Portugal en mayo y se reunió con el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien habló de una perspectiva común de profundización de las excelentes relaciones bilaterales entre los dos países, con asuntos como drogas, energía y paz en el centro de su agenda.

En esa ocasión, Petro y Costa mantuvieron también un encuentro en el que hablaron de asuntos políticos, como la lucha contra las drogas, con una apuesta por no criminalizar y un enfoque de salud pública para ese problema.

Te puede interesar: Controvertidas declaraciones de Petro en Bruselas: “No sabría decirles si es preferible apoyar a EE. UU. o Rusia”

Este martes, Petro también se reunió con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, países que presidirán la Unión Europea en 2025, año en el Colombia será el país anfitrión de la cumbre con la CELAC.

Se debe recordar que según declaraciones del embajador de Colombia en Bélgica, Jorge Rojas, 13 países le solicitaron cita al presidente, para que durante su estadía en Bélgica, les profundizara sobre su propuesta de cambio de deuda por acciones que permitan contrarrestar el cambio climático.

“13 países de Europa han pedido reuniones con el presidente Petro para discutir temas como cambiar la deuda externa por acciones contra el cambio climático, que es una propuesta del mandatario colombiano. Además de la producción de energías limpias y el nuevo sistema productivo, así que estamos fortaleciendo las reuniones entre Colombia y la Unión Europea”, afirmó.

Presidente Petro propone creación de delito de agresión internacional

El jefe de Estado también propuso, ante el plenario de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, la creación de un delito de transgresión o de agresión internacional, que permita a todos los países ponerse de acuerdo en cuestiones como la de Ucrania, el principal punto discordante entre los dos bloques en esta reunión.

“Ustedes en Europa han presentado sus argumentos. Indudablemente existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania pero, ¿cómo se llama la que hubo en Irak, en Libia o en Siria? ¿Por qué esta tiene esta reacción y las anteriores no? ¿No sería mejor trabajar en un concepto general que impida que nadie invada otro país, cualquiera que sea ese nadie?”, dijo Petro.

El mandatario colombiano hizo esta propuesta “dado que América Latina ha sufrido invasiones, y otros países que no son del norte también las han sufrido. Por eso hay que buscar un concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro”.

Este fue uno los tres temas que Petro planteó al plenario y que incluirá en el camino a la organización de la próxima cumbre UE-CELAC que Colombia acogerá en 2025.

No obstante, en medio de su intervención durante la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas, Petro mantuvo una posición ambigua sobre este conflicto en exrepública soviética.

“En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales”, señaló.

(Con información de agencias)