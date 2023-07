Encontró una billetera con más de un millón de pesos y no descansó hasta daar con su dueña

La Secretaría de Seguridad lo considera un ejemplo / @yesidmolinase

Gracias a Juan Diego, un joven modelo de 16 años, Edna Duran habría encontrado su billetera en menos de 24 horas.

Con todos sus documentos y más de un millón de pesos en su interior, la extravió en el transcurso del lunes 17 de julio, en el parque El Aguinaldo de la localidad de Suba.

Y, tras mucho buscar, habría aceptado la pérdida económica y la obligación de renovar sus papeles. Sin saber que estaba en manos de un joven que la busca por cielo, mar y tierra, a través de las redes sociales.

“Si alguien la conoce, díganle que Juan Diego, un joven de 16 años, se encontró su billetera con 1.352.000 pesos en efectivo y otros documentos. Ayudemos a encontrar a Edna y ojalá haya más ‘Juan Diegos’ en la vida. La billetera se encontró en el parque El Aguinaldo de Suba”, se leía en la publicación, junto a la imagen de su cédula.

Conmovidos por la iniciativa, miles de personas retuitearon el mensaje y, en cuestión de horas, llegó hasta Edna, quien terminó encontrándose con Juan Diego, el martes (18) por la mañana, para recibir su billetera, aún intacta.

“Gracias a quienes hicieron posible este encuentro. La foto no es la mejor, pero la ‘calidad’ de este pelado Juan Diego lo vale. En la medida en que haya más ‘Juan Diegos’ este país cambiará”, reflexionó quien le habría prestado su cuenta para hacer masiva la publicación, que llegó incluso a manos de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Entidad que estaría pensando en festejar a Juan, por como ciudadano.

El panadero que hizo hasta lo imposible por devolver 8 millones de pesos que se encontró en el asiento de un Taxi

Unos meses antes de conocerse la historia de Juan Diego, se viralizó el caso de Carlos Sandoval, un panadero de Manizales que se encontró un maletín millonario, que no dudó en devolver.

La historia comienza en un taxi, en el que Ricardo, sin darse cuenta, dejó sus pertenencias, entre las que se encontraban 8 millones de pesos. Sin embargo, al ser un monto considerable, tras unas horas los dio por perdidos.

Minutos más tarde, en el mismo taxi se subió Carlos, que no tardó en notar que alguien había dejado su maletín olvidado. Cuando se bajó del auto, consigo llevó la maleta y, una vez en su casa, se dispuso a revisarla.

Al abrirla encontró que en su interior había 8 millones de pesos, y un pasaporte que, por suerte, le permitió identificar quien era el dueño.

“Noté que había algo en el asiento y miré que era un maletín con plata, llegué al local y conté que eran cerca de ocho millones y varios documentos personales”, comentó Carlos en una entrevista concedida para El Tiempo.

Por un momento pensó en no devolverlos, pero no tardó mucho en notar que, existiendo una mínima posibilidad de contactar a su dueño, esto no era lo correcto.

Así que publicó en redes su descubrimiento, pidiéndole a sus contactos que replicaran el post, para llegar a Ricardo, de quien, por fortuna, recibiría una llamada poco después.

Comprobó su identidad y estando seguro de que se trataba de la misma persona que aparecía en el pasaporte concretaron una cita en su panadería.

“El hombre llegó nervioso y cuando le entregué el dinero quedó como en shock, y hasta se le salieron las lágrimas. Me dijo que le parecía increíble que eso pasara, pues llegó a dar por perdida esa plata”, describió Sandoval para el medio citado; y agregó: “Me llena de alegría ver a Ricardo tranquilo con su dinero y ver los mensajes de cariño de la gente; fue muy bonito lo vivido estos días”.

Tras reunirse, Ricardo decidió darle algo del dinero a Carlos y, habiendo descubierto que el dinero no lo es todo, este decidió cederlo, a una conocida que pasaba por un mal momento:

“Él me dijo que me iba a dar alguito y yo ahí mismo le puse nombre. Tengo una amiga que está pasando una situación económica difícil; entonces será para ella, y buscaremos más apoyo para que pueda solventar la situación”, concluyó, sin un peso más en su billetera, pero con la consciencia tranquila y una sonrisa que nadie le quita del rostro.