Aseo de colegios públicos de Bogotá en crisis: No les pagan el sueldo hace 46 días a los encargados de la limpieza

La basura abunda en los pasillos de los planteles educativos de las localidades de Fontibón. Fotos suministradas

Preocupación y alerta sanitaria en los colegios distritales de Fontibón, en Bogotá. El equipo de Infobae Colombia conoció el drama de decenas de mujeres, en su mayoría cabeza de hogar, que decidieron declararse de “brazos caídos”, luego de que el empleador, Unión Temporal Clean Bogotá (UT Clean), no realizara el pago de los salarios a sus trabajadores, quienes no han podido cumplir con las obligaciones típicas de una familia colombiana: pago de arriendos, servicios, alimentación y salud.

Según conoció este medio, las trabajadoras entraron el 1 de junio a laborar con UT Clean, como parte del empalme efectuado luego de que esta entidad ganara la licitación para quedarse con el aseo de los colegios distritales de esa localidad. Aunque todo parecía andar sobre ruedas, los problemas vinieron días después, cuando llegó la hora de recibir los salarios: La plata nunca llegó.

Pero la situación empeora, luego de que se conociera que varias de las trabajadoras fueron desafiliadas del sistema de salud, lo que ha generado que ellas y sus beneficiarios queden desamparados ante cualquier emergencia que afecte su integridad física, tal y como se refleja en el documento emitido el 14 de julio de 2023 por la IPS Cafam a una de las colaboradoras. “Yo fui por urgencias, no me atendieron que, porque estaba desafiliada, que la empresa no me había afiliado todavía y no me atendieron” le contó a Infobae Colombia una de las afectadas.

La empresa tampoco han consignado a las EPS de los trabajadores. Imagen suministrada

Desde la Secretaría de Educación (SED), que adquirió un contrato por más de 5.500 millones de pesos con UT Clean Bogotá, se informó que están haciendo todas las verificaciones con el proveedor. Sin embargo, la entidad fue enfática en aclarar que no estuvo a su cargo la selección de esta empresa para manejar el aseo en los colegios de la localidad. “Este contrato con la UT CLEAN inició el 1 de junio, producto de un evento de cotización realizado dentro del acuerdo Marco de Precios que tiene Colombia Compra para la adquisición de estos servicios. La SED no escogió al contratista a través de un proceso licitatorio propio”, se indicó en un comunicado.

Sin embargo, el día en el que este medio se comunicó con la Secretaría de Educación, se informó que, tras conversaciones con el proveedor, se había logrado un consenso para pagarse los salarios de los trabajadores el día 14 de julio de 2023, aunque dicho acuerdo nunca se cumplió. “Desde el punto de vista legal y contractual estamos adelantando todas las actuaciones que dependen de nosotros para que Colombia Compra tome las medidas correctivas o sancionatorias a que haya lugar”, informó la SED.

En un video revelado por las trabajadoras del momento en el que se acercaron a los representantes de UT Clean, se logra escuchar cuando se les aclara que, aunque el pago sí se iba a hacer, no se haría por el 100%. “Mire, para no darle tantas vueltas, la prima va en el salario del mes de julio”.

Las trabajadoras se han declarado de brazos caídos ante las negativas de la compañía para pagar los salarios.

Las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas de la localidad son cada vez más insalubres, a pesar de los esfuerzos de los empleados de UT Clean por continuar con sus labores diarias. Canecas de basura rebosadas, baños en malas condiciones y cafeterías con problemas por la falta de limpieza, que ponen en riesgo a los estudiantes. Incluso, según le reveló una fuente a este medio, para el lunes 17 de julio los planteles educativos tienen previsto declararse en emergencia sanitaria, lo que supone la suspensión del Plan de Alimentación Escolar y podrían verse en riesgo las clases presenciales de los estudiantes.

Esta situación se estaría repitiendo en los colegios distritales de las localidades de Puente Aranda, San Cristóbal y Antonio Nariño, donde han sido los mismos docentes los que han tenido que adelantar labores de limpieza para garantizar a los jóvenes el acceso a la educación, razón por la que se ha programado una movilización para el día 17 de julio de 2023, desde las 6 de la mañana, para exigir que se retire a UT Clean como responsable de los servicios de aseo y cafetería de los planteles educativos de la capital.

Los colegios públicos mantienen en pésimas condiciones de aseo, luego de que los trabajadores se declararan de brazos caídos. Imágenes suministradas

Entretanto, desde Unión Temporal Clean Bogotá, se envió un mensaje a las trabajadoras informando que la empresa ya cuenta con los recursos para pagar sus salarios, y que todo se trató de problemas internos que no lograron solventar a tiempo. “El dinero ya lo tienen listo, la idea es que el lunes (17 de julio de 2023) alrededor de las 9 o 10 de la mañana se carguen las transferencias y por ende, se deben ver reflejadas alrededor de las 2 de la tarde”, informó uno de los funcionarios de UT Clean Bogotá.

Sin embargo, en el mensaje enviado por el funcionario no se aclara si se cancelará la totalidad del dinero que se les adeuda a los trabajadores, incluido el pago de la prima legal correspondiente al mes de trabajo. Aunque la noticia genera emoción entre la comunidad, se mantienen a la expectativa ya que no han sido pocas las oportunidades en las que se les ha hecho la misma promesa, sin que se vean reflejadas acciones reales para acabar con la crisis de aseo en los colegios de Bogotá.