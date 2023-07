Secretario de Tránsito de Cúcuta pidió protección a la UNP por amenazas en su contra

El martes 11 de julio, el ELN se atribuyó el atentado con explosivos a la sede de la oficina de tránsito en Villa del Rosario, en Cúcuta. Archivo

Luego de que en un mensaje difundido el martes 11 de julio de 2023, el ELN se atribuyera la responsabilidad de 31 acciones violentas perpetradas en varias zonas del país durante las últimas semanas, Jorge Ardila Díaz, secretario de Tránsito del municipio de Villa del Rosario, Cúcuta, solicitó seguridad ante las constantes amenazas que ha recibido.

Además del atentado a la estación de Policía en Bucaramanga, ocurrido el pasado 5 de julio, el ELN también se adjudicó el ataque con explosivos a la sede de la oficina de tránsito en Villa del Rosario, en Cúcuta.

El secretario aseguró que pese a recibir varias amenazas en su contra, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha prestado suficiente seguridad para poder transitar y realizar sus labores como funcionario público, sin que se vea expuesto a algún peligro:

“En materia de seguridad hemos tenido que dejar muchas cosas, tratando de cuidarnos porque son cuatro amenazas que tengo en mi contra y la UNP me asignó simplemente un chaleco, he insistido para que se garantice mi seguridad y he oficiado a la defensoría del pueblo y demás entidades”.

El atentado a la oficina de tránsito del municipio ocurrió durante la noche del 2 de julio en el oriente del departamento de Norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela.

Tras el atentado, por fortuna, no se reportaron muertos o lesionados, debido a que el lugar no se encontraba abierto al público y al interior no había presencia de personas. Así lo confirmó, en su momento, el secretario de Transporte del municipio:

“No hay heridos, ni víctimas fatales en el atentado realizado contra las instalaciones de Datrans. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datrans) manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación (...) Se solicita el urgente esclarecimiento de este trágico y reprochable hecho”, informó Ardila Díaz a través de un comunicado.

El funcionario aseguró que, “después de este atentado registrado contras las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, hemos venido trabajando para restablecer los servicios y seguir atendiendo a los ciudadanos, la evaluación de daños por más de 100 millones de pesos”.

El ELN también se atribuyó la instalación banderas y panfletos, asi como la distribución de comunicados alusivos al aniversario número 59 del ELN en varias regiones del país. EFE/Christian Escobar Mora

Por su parte, en el comunicado del ELN, el grupo armado también se responsabilizó de acciones violentas el pasado 4 de julio en el corregimiento de San Faustino, zona rural de Cúcuta, donde irrumpió en las instalaciones de Incolmina, planta procesadora de combustible, dejando afectaciones a su infraestructura y la muerte de uno de los trabajadores de la empresa.

Finalmente, se atribuyó la instalación banderas y panfletos, así como la distribución de comunicados alusivos al aniversario número 59 del ELN en varias regiones del país.

En el área metropolitana de Cúcuta, resultaron afectados por estas acciones los barrios: 6 de enero, El Cerrito, Toledo Plata, Las Minas, la autopista sector el Indio y Anillo vial oriental, cerca al Jardín Plaza; y los corregimientos San Faustino, Agua Clara, Puerto Villamizar y Puerto Santander.

El más reciente enfrentamiento entre el ELN y el la Fuerza Pública se registró el pasado 6 de julio de 2023. Fuerzas Militares confirmaron que tropas del Grupo de Caballería #5 General Hermógenes Maza del Ejército Nacional libraron un enfrentamiento con integrantes de la autodenominada compañía Héroes del Cinera del GAO ELN, en zona rural de Cúcuta. Los hechos se registraron específicamente en la vereda El Davo, sobre la vía que comunica a la capital nortesantandereana con el municipio de Puerto Santander.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, en el enfrentamiento se efectuaron dos capturas. Los detenidos tenían en su poder armamento pesado que fue usado en medio de los combates que se registraron el 5 de julio, en un ataque contra la fuerza pública que dejó como resultado el asesinato de tres policías en menos de cuatro horas en Norte de Santander.