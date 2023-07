Julio César Herrera y Aida Bossa dieron detalles del inicio de su relación: “Si no pido matrimonio, no vuelven conmigo”

En una entrevista la pareja vivió un curioso momento donde no se lograron poner de acuerdo en el tiempo que llevan juntos. Crédito: aidabossa / Instagram

Julio César Herrera y Aida Bossa son dos actores que gracias a su carisma frente a las cámaras se han ganado el cariño de los colombianos. Sus papeles en producciones que han hecho historia en la televisión como, por ejemplo, Yo soy Betty, la fea, o El man es Germán, los ha llevado a ser reconocidos por su talento, pero muchas personas no saben que los actores son pareja desde hace más de 20 años, aunque ni ellos mismos se ponen de acuerdo sobre el total del tiempo que han compartido juntos.

Te puede interesar: Julio César Herrera confirmó que no lo han contactado para la nueva serie de ‘Yo soy Betty la Fea’

En el programa de la presentadora Laura Acuña que se transmite por la plataforma YouTube, Julio César Herrera y Aida Bossa compartieron detalles de cómo se conocieron y cómo fue la primera interacción entre la pareja, pero hubo un detalle que llamó la atención y es que, depende al que le pregunten, es la cuenta del tiempo que llevan juntos.

Aida Bossa comenzó por dar las primeras cifras, pues para la actriz, el tiempo de su relación es de 22 años de casados y seis años como novios: “22 años cumplimos este año, duramos 6 años de novios, así que vayan contando”. Al escuchar la cuenta, Laura Acuña le preguntó si para ella era importante contar los años en los que mantuvieron el noviazgo.

“Yo sí los cuento, o sea yo no puedo decir que son solamente los 22 de casados porque son seis años de novios”.

En medio de la respuesta de Aida Bossa, Julio César Herrera comentó que estaba equivocada con sus cuentas, por lo que procedió a hacer la cuenta con los años en los que comenzaron a ser novios y en el que se casaron: “Siete. Nos casamos en el 2001, nos conocimos en el 94, siete”.

Te puede interesar: Por un guiso crudo, Luces Velásquez se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

Ante la cuenta de Herrera, Bossa no tuvo más remedio que pegar el grito y en su característico estilo le pidió que no la hiciera quedar mal con la cuenta en público, incluso, explicó las razones por las que la suma está desfasada un año: “Cómo me vas a hacer esto marica, déjame con los seis años, por favor. Nosotros tuvimos una ruptura, terminamos, pero fueron unos meses y eso va dentro de los seis años, ¿cómo así?”.

Pero, ante la petición de su esposa, Herrera procedió a explicar que aunque hubo un momento en el que terminaron la relación, ese tiempo se cuenta porque no es más que una pausa, por lo que argumentó que eran en total siete años de noviazgo.

“Son siete con bemoles, 7 y 22 con bemoles, claro los bemoles cuentan porque es un espacio una pausa y si no pido matrimonio, no vuelven conmigo”.

En cuanto a la manera en la que se conocieron, Julio César Herrera comentó que en 1994 comenzó a dar clases en la Academia Charlot, ahí conoció a Aida, que estaba comenzando sus estudios para prepararse como actriz, pero también explicó que nunca fue profesor de la que hoy es su esposa, pero sí le mandó mensajes con un amigo.

Sobre ese primer acercamiento, Aida Bossa explicó que: “Él no fue profesor mío, ojo, no fue la historia del profesor enamorado de la alumna, no. Pero un día sí me dio clases, reemplazó a Ramsés, de hecho, Ramsés Ramos, actor también, fue el que nos presentó y yo había acabado de entrar a la academia y me dijo un día: ‘Es que tengo un compañero que tú le gustas y quiere invitarte a cine’, y yo le dije: ‘Pero, ¿por qué no me lo dice él?’”.

La primera salida de la futura pareja fue a cine, incluso, Aida Bossa aseguró que Herrera fue muy frentero y lo primero que hizo fue invitarla a ver una película en el centro comercial de la Avenida Chile en Bogotá, pero Acuña le preguntó a Julio César Herrera qué fue lo que lo cautivó de Bossa, a lo que respondió que: “Las nalgas”.

Te puede interesar: María Cecilia Botero dio detalles de sus inicios en el teatro, a donde llegó cuando tenía 15 años

El comentario causó risas, pero Aida Bossa defendió las palabras de su esposo y explicó que cuando era joven tenía una cola grande, de hecho, esa parte de su cuerpo hizo que en su colegio la llamaran la langosta.

“Debo decir algo, en esa época tengo que de verdad reconocer que de hecho en el colegio me decían la langosta, porque toda la carne la tenía atrás, yo en esa época tenía más jopo y ahora imagínate, después de los 22 años de casas se desapareció”.