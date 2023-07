Exjugador profesional, campeón con el América, acusó al técnico del Chicó de chantaje: “Pidieron 30 millones para que jugara mi hijo”

Néstor Salazar denuncio al técnico del Chicó de chantaje. Colprensa

La polémica en el fútbol colombiano desde hace mucho años atrás por pedir dinero a los jugadores de de las divisiones menores, de los respesctivos equipos para ponerlos en la plantilla profesional, sigue creciendo y ha generado todo tipo de comentarios entre los aficionados del deporte nacional por la última denuncia del exjugador Néstos Salazar.

Más conocido como ‘El Palmira’ denunció en el programa deportivo de Cali Deportes sin Tapujo , que un técnico de Boyacá Chicó le cobró 30 millones de pesos para que su hijo Juan Camilo quien se encuentra en las divisiones inferiores del cuadro ajedrezado, pudiera jugar:

“A mí me llamó un técnico del Boyacá Chicó para que pagara 30 millones para que mi hijo Juan Camilo jugara, les dije que no”, reveló el exjugador de América de Cali.

En medio de sus declaraciones, Salazar dejó claro que a lo largo de los años que esta prática se ha presentado en muchas ocasiones. “Todo mundo sabe que en el fútbol colombiano hoy se paga para jugar a nivel profesional, pero les da miedo decirlo porque los vetan (…)”, añadió el exjugador del Boyacá Chicó.

De esta manera, Salazar confirmó que los jugadores llegan a la profesional porque sus empresarios o padres pagan por ello: “Hay muchos jugadores en el fútbol colombiano que juegan porque el papá o el empresario pagan. Es poco el pelado de barrio que llega al fútbol Profesional con un proceso porque les piden 20 o 30 millones para ser profesionales”, sostuvo ‘El Palmira’.

Por otra parte, Néstor Salazar mostró su gran preocupación por lo que está sucediendo en la segunda división del fútbol colombiano, pues hay varios jugadores que tienen mucho talento, sin embargo, las exigencias económicas les impiden llegar a la liga profesional.

Néstor Salazar, exjugador de Boyacá Chicó. Colprensa

“El fútbol se está acabando poco a poco debido a lo que se vive en las divisiones menores, donde el niño o joven de estrato bajo o del barrio no tiene empresario ni quien los apoye. Si el fútbol colombiano no mejora en la formación, va a terminar como Bolivia”, manifestó.

Finalmente, el exjugador se pronunció sobre los dirigentes del fútbol colombiano, donde nombró al presidente de Difútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, quien ha tenido varias polémicas durante los últimos años. “El Señor Álvaro González, quien manda en Difútbol, no quiere soltar esa ‘teta’ de la B y por eso no hacen la Primera C en el fútbol colombiano”, concluyó el exjugador del América.

Néstor ‘Palmira’ Salazar jugó en 15 equipos en Colombia, uno en Argentina, uno en Ecuador y fue campeón con América (2000) y Boyacá Chicó (2008).

Este es el equipo con las divisiones inferiores más valiosas de Colombia, según el Observatorio del Fútbol

La edición número 409 de la publicación semanal del Observatorio del Fútbol CIES realizó un ranking de los equipos de todo el mundo según el valor de transferencia total estimado de los jugadores promovidos desde las divisiones menores. Para ello, los futbolistas, entre los 15 y los 21 años edad, debieron estar al menos tres años activos con el equipo. Este se conformó teniendo en cuenta más de 50 ligas profesionales. Por Colombia, el único representante es Barranquilla FC, club de la segunda división

El equipo, que viste de Rojo y juega sus partidos de local en el mítico estadio Romelio Martínez, iguala con el Vasco da Gama de Brasil en 119 millones de euros. De la cantera han salido importantes jugadores como Luis Díaz, quien pasó a Junior FC y de allí a Europa, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez todos con historia importante en la selección Colombia y en la Liga Colombiana.

Actualmente, 17 jugadores son propiedad del club y están avaluados en un millón de euros. Los centro delanteros Manuel Malanga y Ricardo Caraballo, junto con el defensor central Jhan Torres, son los mejor cotizados del club en 150.000 euros, seguidos de cerca por Camilo Herrera, Julio Cerpa, Ricardo Pacheco y Cristian Santander, este último integrante de la selección Colombia sub-20 que jugará la Copa del Mundo en Indonesia entre mayo y junio del 2023.