Natalia Durán confesó terrorífico momento en su vida: “Estuve enterrada por 12 horas”

Natalia Durán cavó un hueco en la tierra y permaneció enterrada por 12 horas, por cuenta de un ritual. l| Foto: Instagram @nataduranv

Natalia Durán tuvo un importante paso por la televisión colombiana, sin embargo, un complicado problema de salud derivado por el cáncer la obligó a alejarse de los sets de grabación. Entre sus apariciones más recordadas se encuentran Floricienta, A corazón abierto y Corazón blindado, entre otras.

A pesar de la enfermedad, no se alejó de las redes sociales y mantiene a sus seguidores informados del progreso que tenía en su salud. Adicionalmente, se apoyó en terapias de salud mental y enfocó su recuperación con una sana alimentación, ejercicios de meditación, entre otros.

Recientemente, la actriz se unió a la tendencia en Instagram denominada 10 cosas que no sabían tus seguidores sobre ti, en la que reveló varios detalles de su vida personal que no se había atrevido a contar en el pasado. Justamente fue el último el que llamó la atención: cavó un hueco en la tierra ella misma y estuvo enterrada por cerca de 12 horas.

La actriz en repetidas ocasiones habló en sus redes sociales sobre el cáncer y cómo cambió su estilo de vida con la alimentación y meditación.

Esto generó confusión entre sus seguidores, por lo que aclaró que todo se debió a que quería cumplir un ritual espiritual, que resultó ser gratificante y elevó sus expectativas en la conexión con la naturaleza. Esto teniendo en cuenta que fueron fuertes los síntomas que presentó por el cáncer de tiroides, varios ingresos al hospital y un cambio en su forma de pensar, por lo que logró perdonar a aquellas personas que la lastimaron en el pasado.

Otro de los datos curiosos que reveló fue que le gusta “arrancarse los cueritos de los labios y cualquier costra o espinilla de la gente que quiero, es mi pasión”. En esta dinámica también reveló su estatura, qué la hace llorar, su desayuno favorito, cuáles son algunas de sus manías y la agrupación colombiana favorita.

Superó el cáncer

El 9 de marzo de 2021, mientras el país comenzaba a salir progresivamente a las calles, después de la pandemia del covid-19, la actriz Natalia Durán reveló a sus seguidores en redes sociales que tenía cáncer de tiroides. Estas imágenes de la caleña con tez pálida, en una camilla de un hospital, con tono entrecortado y evidentemente afectada, conmocionaron a sus fanáticos.

“Les cuento por qué decidí desconectarme. He estado en estudios y me diagnosticaron con cáncer en la tiroides y en el cuello. (...) Tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es y aparte tuvieron que hacerme una transfusión de sangre, porque mi hemoglobina estaba en el piso y estaba caminando de milagro”, expresó la actriz.

Después de someterse a los tratamientos pertinentes, a mediados de junio Durán reveló en entrevista para Vea que el cáncer había abandonado su cuerpo finalmente. Sin embargo, no ha querido celebrarlo porque todavía quedan unos resultados finales pendientes por determinar su definitivamente se recuperó.

En la clínica, Natalia Durán compartió los avances en su recuperación del cáncer de tiroides.

“Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada… me siguen quedando pendientes algunos análisis”.

Según relató al medio de comunicación antes citado, sus hijos se emocionaron con la noticia y junto a ellos ha podido decir “vamos bien, por buen camino”.

”El proceso en general ha sido un proceso muy lindo y bonito donde he podido mezclar diferentes medicinas. Lo que consideré quirúrgicamente eficiente lo hice, el resto de mi salud ha sido con la llamada medicina alternativa, que me parece chistoso que le digan alternativa. Si la solución está ahí, no es una alternativa, es la solución. A eso me estoy dedicando en este momento”, concluyó a Vea.