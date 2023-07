Disturbios y protestas de motociclistas en Bucaramanga se extendieron hasta la noche, tras la muerte de Daniel Ibañez

Protestas de motociclistas en Bucaramanga en la noche del miércoles 5 de julio. (Captura de pantalla)

Bucaramanga, y algunos de los municipios de su área metropolitana, tuvieron una complicada situación de orden público luego de que en el mismo día se reportara un atentado con explosivos cerca a una estación de Policía en el norte de la capital santandereana, y en otro hecho distinto, el joven motociclista Daniel Ibañez muriera en medio de un operativo de tránsito en esa ciudad, lo que provocó protestas y algunos disturbios que se extendieron hasta alta horas de la noche del miércoles 5 de julio.

Las caravanas de ‘moteros’ se registraron en los sectores de la Puerta del Sol y del barrio Los Colorados en el norte de la ciudad, que provocaron que las vías aledañas permanecieran cerradas por varias horas, indicaron en el periódico regional Vanguardia.

En medio de estas manifestaciones, nuevamente reportaron ataques contra la sede de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB), así como algunos de los buses del sistema de transporte público de la ciudad.

Incluso en Girón, también en el área metropolitana, hubo algunos desmanes, cuando algunos de los manifestantes la emprendieron contra una sede gubernamental del municipio.

“Rechazo, de manera contundente, los actos vandálicos que, #AEstaHora de la noche, se producen en la Dirección de Tránsito de Girón, debido a los hechos de violencia, generados por el fallecimiento del motociclista en la vía Floridablanca - Bucaramanga (sic)”, publicó en su cuenta de Twitter la alcaldesa de esa localidad, Yulia Rodríguez.

La mandataria se solidarizó con las personas afectadas, pero señaló que no era excusa para que se perpetraran actos de vandalismo.

“Mi llamado, a la comunidad en general del área Metropolitana de Bucaramanga, es a la mesura y la calma. Entiendo el dolor y la molestia del hecho, pero todo deberá ser materia de investigación (sic)”, afirmó.

También hubo manifestaciones en el municipio aledaño de Floridablanca, de donde era oriundo Ibañez, ya que en el parque principal de esa población le rindieron un homenaje al joven con una velatón a la que asistieron sus familiares y amigos.

De allí partieron más motociclistas en movilizaciones por la autopista que conecta a esa población con la capital santandereana, informaron en el periódico Qhubo.

Entre tanto, en la emisora Caracol Radio acompañaron los actos de conmemoración que realizaron en el mencionado municipio, donde los allegados a Ibañez exigieron justicia ante las circunstancias en las que se produjo su deceso.

“No hay palabras para expresarte todo lo que estoy sintiendo en este momento, el saber que te has ido y estoy lejos de ti, cómo me dolerá no darte el último adiós, la vida es tan injusta, porqué tú, porqué a ti te tenía que pasar esto, te amo como a nadie en este mundo, mi gran hombre, mi orgullo”, expresó en el medio radial Camila Ibáñez, hermana menor del fallecido.

Planeaba viajar a Estados Unidos

El joven de 21 años era el mayor de cuatro hermanos y trabajaba en una joyería del sector de Los Pinos. Se había graduado del colegio Gabriela Mistral y cursó algunos semestres de la carrera de Topografía en el Sena. En la actualidad estudiaba inglés, ya que estaba planeando viajar a Estados Unidos, para reunirse con su madre, que vive ese país.

Sus familiares señalaron que ya había estado en territorio norteamericano y su idea era retornar cumpliendo con todos los requisitos de ley. Destacaron que era una persona amable y muy trabajadora.

Sin embargo, en un desafortunado hecho, que se investiga, el joven perdió la vida, según testigos del hecho, cuando intentaba evadir un retén de tránsito en las inmediaciones de la estación de Metrolínea El Diamante, donde se señala que un agente lanzó un cono contra su automotor que tuvo como consecuencia que el joven sufriera un aparatoso accidente.