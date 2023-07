Carolina Acevedo reveló que apareció siete veces en una revista sin recibir pago: “Por gusto”

El precio de la fama: Carolina Acevedo revela que no fue remunerada por sus siete apariciones en una prestigiosa revista. Instagram/@acevedocarolina

Carolina Acevedo, de 43 años, es una reconocida figura del mundo del entretenimiento, destacándose como actriz y presentadora en diversas producciones televisivas. Su talento ha quedado plasmado en exitosas telenovelas como Nuevo rico, nuevo pobre, Un bandido honrado y La ley del corazón.

Te puede interesar: Karol G se presentó en “Today Show” y rompió récord de seguidores para su espectáculo en Nueva York: “Fue una chimba”

En la actualidad, la actriz ibaguereña forma parte del popular programa de cocina MasterChef Celebrity, donde ha logrado sobresalir, no solo por sus habilidades culinarias, sino también por su carismática personalidad.

Ante su evidente popularidad, el programa de entretenimiento Lo sé todo entrevistó a Carolina Acevedo, allí ella compartió algunos aspectos significativos de su vida, incluyendo experiencias positivas y también, las menos gratas. La actriz afirmó que las críticas que recibe no logran afectarla, sino que simplemente las deja pasar y continúa con su vida diaria sin prestarles mayor atención.

“A mí muy poco me ha importado, menos mal tengo la personalidad que tengo. A mí me importa cinco lo que hablen de mí, yo ni leo, yo no le paro bolas a eso porque las redes sociales se prestan mucho también para que la gente que ni siquiera tiene foto en su perfil opine y hable unas cosas horribles y juzguen sobre todo”, dijo la actriz ibaguereña.

Sin embargo, la actriz mencionó que uno de los eventos más polémicos y que realmente la afectó directamente fue el falso rumor de su infidelidad y separación de Roberto Cano, “que me había separado por primera vez porque le había puesto los cachos”. Este escándalo se originó porque muchos medios vieron a la actriz con el famoso cantante Fonseca.

Te puede interesar: Yina Calderón lanzó la versión en guaracha de “Aserejé”, éxito de Las Ketchup, y se defendió de las críticas

A raíz de esta noticia, Carolina se sintió señalada y recibió comentarios negativos, lo que la llevó a optar por quedarse en casa durante un tiempo para evitar situaciones incómodas.

Los actores Carolina Acevedo y Roberto Cano tuvieron un matrimonio de un año y cinco días. Se separaron en 2004. Redes sociales.

Es importante mencionar que, según las declaraciones de la actriz, la ruptura matrimonial se produjo después de que su esposo participara en el reality La isla de los famosos. Al parecer, Acevedo no pudo soportar la distancia y la soledad, lo que llevó a tomar esa decisión. Ahora Carolina tiene una relación con Lucas Jaramillo Vélez, que también participo en dicho programa y fue el ganador.

Te puede interesar: Jorge Barón cumplió 75 años: así lo felicitaron los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque

La actriz reconocida por su protagónico en Comando elite, señaló que justo estaba pasando por ese momento en su vida cuando salió en la portada de la revista Soho al desnudo: “Salí con las tetas al aire literal. Así que si van a hablar, que hablen mierda (...) desde ahí volví a salir a la calle”.

La actriz Carolina Acevedo reveló que apareció siete veces en la portada de Soho "al gratín y por gusto" .Instagram/@acevedocarolina

Después de sus declaraciones, el periodista no dejó pasar la oportunidad de preguntarle si estaría dispuesta a realizar nuevamente algún desnudo en el futuro, a lo que ella con risas le respondió que no tenía ya nada más que mostrar.

La protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre fue enfática al mencionar que actualmente Soho ya no está disponible, lo que indica que no habría oportunidad para repetir la experiencia. A pesar de haber aparecido en la portada de la revista en siete ocasiones, su actitud cambió al abordar el tema de las ganancias que habría obtenido por ello: “Qué va, ojalá a mí me hubieran pagado media portada, a mí no me pagaron ninguna portada, ¿A quién le pagaron?.

La actriz Carolina Acevedo reveló que apareció siete veces en la revista Soho al desnudo y sin un pago "por gusto". Instagram/@revistasoho

Indudablemente, la actriz disfrutó plenamente cada una de sus apariciones, sin importar si estas implicaban una compensación económica, por lo que ella concluyó que apareció en esa revista sin remuneración “al gratín y por gusto”. Más allá de eso, logró mostrar otra faceta de sí misma y generó comentarios positivos gracias a su belleza, dejando atrás la polémica en la que estuvo envuelta y permitiéndose un respiro en ese aspecto.