“El cielo está de fiesta”: Laura Acuña habló del fallecimiento de un familiar cercano

Los mensajes para la santandereana no se hicieron esperar | Foto: YouTube - La sala de Laura Acuña

Laura Acuña sorprendió a su comunidad de seguidores en la tarde del 28 de junio, tras hacer en su cuenta de Instagram una publicación en honor a Sara, sobrina suya que falleció a los 10 días de nacida.

Te puede interesar: Yeison Jiménez compartió detalles íntimos de su vida:“Yo estoy en tarima y las viejas se quitan la blusa”

Y es que, así como ella misma lo mencionó, la pequeña estaría cumpliendo sus 15 años en este día, por lo que no dejó pasar la fecha y le dedicó un amoroso mensaje.

“Happy birthday, Sarita mía. Felices 15 años, mi amor. Hoy el cielo está de fiesta”, fue el texto que escribió Laura Acuña en una de sus historias.

Este fue el mensaje de Laura Acuña apuntando al cielo | Captura de pantalla Instagram

Ricardo Acuña, hermano de la presentadora de ‘La voz’ y padre de Sara, también se pronunció sobre el fallecimiento de su hija y aseguró no importa que hayan pasado 15 años, pues siempre va a recordarla “con amor y gratitud” por las enseñanzas que le dejó en poco tiempo

Te puede interesar: Top de tusas qué dejaron “guayabo” en los fans colombianos

“Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Te amo, hija. Feliz cumpleaños en el cielo”, agregó.

Ricardo tiene otro hijo al cual presume por medio de sus redes sociales, en las que también postea fotos y videos junto a los hijos de Laura Acuña, con quienes suele compartir en familia.

Ricardo acompañó su mensaje con algunas fotografías | Captura de pantalla Instagram

Entre las reacciones a las publicaciones de los hermanos Acuña destacaron cientos de mensajes en los cuales seguidores suyos manifestaron desconocer que hayan sufrido tal pérdida.

Te puede interesar: Santiago Rodríguez asegura que el presentador Jorge Alfredo Vargas le salvó la vida: qué fue lo que pasó

“La verdad no sabía que ustedes habían pasado por algo tan fuerte”, “lamento mucho esta situación, yo sé lo que es perder a una sobrina”, “yo amo a las hijas de mi hermano y me moriría si algo les pasa” y “hay que tener mucha fortaleza en esos momentos y se deben siempre recordan con ese amor”, son algunos de los mensajes que recibieron.

El otro duelo que carga Laura Acuña

La partida de un colega y amigo lleva años sacándole lágrimas | Foto: captura de pantalla YouTube

En 2019 murió el presentador Jorge Mario Valencia Yepes, conocido como Jota Mario, quien se ganó el corazón de los colombianos gracias al carisma que demostró en las decenas de proyectos televisivos en los cuales participó, entre estos ‘Muy buenos días’.

Acuña, quien se dio a conocer en este programa, fue una de las colegas a las que más le afectó la partida de ‘Jotica’ —como le llamaba ella de cariño—, pues la amistad que forjaron día tras día entre quedó como un sello en el corazón de la santandereana.

Por esta razón es que para Laura Acuña ha sido complejo comprender que ya no puede compartir su día a día con Jota Mario.

Así lucían Laura Acuña, Jota Mario Valencia y Jessica Cediel cuando compartieron set en 'Muy buenos días' | Foto: RCN Televisión

Así lo dio a conocer ella misma en uno de los capítulos de su programa de entrevistas para YouTube, en el cual recordó al hombre que le dio la oportunidad de brillar cada mañana en ‘Muy buenos días’, uno de los matutinos más recordados del canal RCN.

“Digamos que tengo muchos sentimientos que después de cuatro años todavía no pasan. A veces cuando la gente me dice: ‘¿Tú por qué todavía lloras? Ya han pasado cuatro años, deberías aceptar’ ¿Cómo no hacerlo?”, expresó en aquella ocasión.

De igual manera, describió a Jota Mario Valencia como un ser humano espectacular, por lo que no ha sido fácil dejar de extrañarlo, pues para la presentadora es algo que su compañero se merece porque “era el ser humano más espectacular del mundo”.

“¿Cómo no lo voy a extrañar?, es que se merece que lo extrañe, se merece que me ponga triste y se merece que me haga falta”, aseveró.

El famoso presentador colombiano murió el pasado 6 de junio de 2019 por una isquemia cerebral

Jota Mario Valencia murió el 6 de junio de 2019 en Cartagena de Indias, luego de permanecer varios días internado en el Hospital de Bocagrande por vértigo y dolor de cabeza, el dictamen médico fue que Valencia presentó una isquemia cerebral, por lo que fue necesario inducirle un coma.