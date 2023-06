Hija de Marbelle fue criticada por baile en redes sociales

A través de un estado en su cuenta de Instagram, Rafaella Chávez compartió una rutina de baile por la que recibió críticas de los usuarios de la red social. Crédito: famososhastalaz / Instagram

Rafaella Chávez ha dejado en evidencia que tiene talento para la música y la actuación, por lo que espera poder seguir los pasos de su mamá, la cantante de música techno carrilera, Marbelle, que la ha apoyado desde que tomó la decisión de ser artista.

Sin embargo, una publicación en la que Chávez mostró una rutina de baile llamó la atención de los usuarios de redes sociales que no dudaron en dejar sus comentarios sobre los movimientos de la artista.

El video fue publicado en los estados de la cuenta oficial de Rafaella Chávez, donde la artista compartió una rutina de baile que preparó con la canción Kármika de la cantante colombiana Karol G en colaboración con Bad Gyal y Sean Paul.

En la primera parte del video se puede ver a Chávez haciendo la rutina de baile sola para luego, ser acompañada por más bailarines, el problema es que según algunos seguidores de Instagram, la joven artista no baila muy bien, inclusive, llegaron a asegurar que se movían más las hojas de los árboles.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de internet fueron: “La cucaracha cuando le echo el baygon”; “Se mueve más un alkaselzher en un yogur”; “Se mueve más un ojo de vidrio 😅”; “Inscríbete a una academia para que no hagas el oso allá te enseñan a bailar a coordinar y aprender a caer en el tono con los pasos 🤣”; “Jajajajajajaja baila mas el papa noel”; “Se mueve más un alcazetser en un masato”; “Se mueven más las hojas de los árboles 😂”.

A pesar de las críticas, Rafaella Chávez ha demostrado que con su talento quiere estar a la par de su mamá, inclusive, aseguró que Marbelle ha sido una inspiración para ella y la primera persona que la apoyó cuando comenzó su carrera. Así lo dio a conocer en una entrevista para el programa Lo sé todo de Canal1, donde dejó saber que Marbelle es su mayor ejemplo, inclusive, la idea de subirse a un escenario provino de ver la reacción de la gente al disfrutar de su mamá en la tarima.

“Ella es mi ejemplo completamente, es el primer ejemplo que tuve cuando me empezó a gustar la música, que es algo desde muy pequeña, pero ella siempre ha sido la que me ha impulsado a hacer eso. El primer día que yo dije: ‘Quiero saber qué se siente estar en un escenario’, era porque la veía y era muy bonito ver eso que ella le hacía sentir a la gente, entonces puedo decir que desde que tengo memoria he querido cantar por mi mamá”.

Rafaella Chávez es consciente que seguir los pasos de una cantante reconocida en el país como lo es Marbelle es todo un reto, por lo que tiene claro que debe disfrutar de los desafíos que le traerá la vida en su carrera para así, hacer lo que ama.

“Es un reto completamente difícil, pero me gusta, me gustan los retos y cuando hay algo que te apasiona hacer, cuando de verdad haces lo que amas, yo creo que no hay mejor fruto que recojas, es como no me importa, quiero cantar”.

Pero la carrera de Rafaella Chávez no se ha centrado exclusivamente en la música, pues también ha tenido la oportunidad de actuar en varias producciones, entre las que se encuentra, por ejemplo, la novela biográfica de Marbelle, donde interpretó a la cantante cuando era joven.

También, fue parte de la producción de la película El Paseo 6 donde tuvo la oportunidad de compartir la experiencia con actores relevantes como Amparo Grisales, John Alex Toro y Chichila Navia, que fue producida por Dago García y dirigida por Rodrigo Triana.