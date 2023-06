Hijos de Shakira ya pasaron tiempo con Clara Chía, allegados revelan cómo es su relación

A pesar de que la colombiana quisiera que Milan y Sasha no convivan con la nueva pareja de Gerard Piqué, ya la conocen

A pesar de que se ha rumorado que Shakira ha sido firme con su decisión de no permitir que sus hijos Milan y Sasha compartan tiempo con la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía, la prensa española señala que los menores ya han coincidido con la joven de 24 años.

Te puede interesar: Gerard Piqué viajará a Miami para dejar a sus hijos Milan y Sasha

Actualmente, Milan y Sasha están en Barcelona junto a su padre pasando las vacaciones de verano con él, como se estableció en el acuerdo de separación entre la artista colombiana y el exfutbolista profesional. Sin embargo, recientemente se conoció que Piqué solicitó que los menores se quedaran más tiempo con él.

Shakira se negó a esa solicitud por parte de su expareja, quien deberá volar con los dos niños el próximo 19 de junio rumbo a Miami. Según ha señalado la prensa internacional, el motivo de la colombiana para negarse a la petición del español es que no quiere que sus hijos tengan relación con Clara Chía.

Gerard Piqué iría a la boda de su hermano acompañado de Clara Chía (Instagram 3gerardpique)

Todo esto obedece a que el motivo por el que Gerard Piqué quiere extender la permanencia de sus hijos e España es el matrimonio de su hermano Marc Piqué, que se llevará a cabo el próximo 24 de junio. Aunque se ha dicho que Piqué y Clara Chía ya han compartido con las familias del otro, este sería el evento familiar más importante en el que el exfutbolista presentaría a su nueva pareja.

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía le ganaron importante batalla legal al paparazzi Jordi Martin, ¿qué sigue ahora?

Es por esto que Shakira no habría accedido, para que Milan y Sasha no asistan al matrimonio acompañados por la joven española. Sin embargo, los intentos de la colombiana por frenar esa convivencia no estarían rindiendo muchos frutos, puesto que en un reciente episodio del podcast Las mamarazzis la periodista Lorena Vásquez señaló que los niños ya conocen a la nueva pareja de su padre.

“Lo que me dicen es que los niños sí conocen a Clara Chía”, señaló la española en su intervención en el programa. Sin embargo, aclaró que el contexto en el que han visto a la estudiante de Relaciones públicas es netamente laboral, es decir como empleada de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué.

Ya en octubre de 2022 se había señalado que el exfutbolista salió con sus hijos y Clara Chía (Capturas de video)

Según reveló Vásquez, Milan y Sasha han visto a Clara Chía “en un ambiente profesional. Saben que es una compañera de trabajo de su papá, pero no conviven con ella”. Por ahora, todo parece indicar que la situación se mantendrá igual, pues Shakira no daría su brazo a torcer con la fecha en la que los menores deben regresar a Miami.

Te puede interesar: Ojo a esto, hijos de Shakira coincidirían con Clara Chía en un importante evento para Piqué

“No hemos podido confirmar si habrá cambio de planes. De momento, la decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella el día 19 de junio. Me contaron que la artista no ha facilitado que los menores asistan a la boda de su tío”, señaló al respecto la periodista en el mismo espacio.

Cabe mencionar que esta situación entre Shakira y Gerard Piqué se da luego de que tuvieran que cambiar algunos temas en el acuerdo de separación sobre las vacaciones de los menores. Aunque se ha mencionado en la prensa que hay una tensa disputa entre los famosos por tiempos y demás, el abogado del exfutbolista desmintió esto.

Shakira con sus hijos Milán y Sasha tras su reciente mudanza a Miami. Archivo

Ramón Tamborero en su diálogo con el programa W Fin de Semana de la emisora colombiana W Radio confirmó días antes de que Shakira viajara a Barcelona parta llevar a los niños con Gerard Piqué que “no ha existido ninguna discusión. Se han movido las fechas de vacaciones de los niños en su nueva escuela, son diferentes a las que habíamos pactado”.

Según el litigante, Milan y Sasha “estarán con Piqué hasta el 19 de junio”. En ese mismo espacio el abogado de Gerard Piqué, que ha trasladado el caso a su hija Paola Tamborero quien es especialista en derecho internacional y podría defender mejor los intereses del español, señaló que Shakira no puede impedir que los menores convivan con Clara Chía.

“Falso, eso no es así. En ningún caso se podría, eso sería un pacto nulo porque no les puedes impedir que se relacionen”, según el abogado cuando una pareja se separa deben tener claro que existe la posibilidad de que algún día ellos van a encontrar a una nueva pareja y que, por ende, tendrá relación con los hijos.

De hecho, Tamborero reveló que durante todo el proceso de separación que lleva poco más de un año la pareja no ha tenido grandes diferencias y han pactado todo pensando en lo mejor para sus hijos. “Me consta que ellos han hecho un gran sacrificio por los niños y una demostración de generosidad para que ellos estén al margen de los problemas tras la ruptura”.