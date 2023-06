Le negaron a la exministra Carolina Corcho condecoración que iba a recibir en Antioquia

Colombian Minister of Health Carolina Corcho speaks during a symbolic act of the presentation of the health reform project at the Casa de Narino in Bogota, Colombia February 13, 2023. REUTERS/Luisa Gonzalez

Las condecoraciones suelen ser un trámite de poca discusión al interior de las corporaciones territoriales, pero no fue así con una reciente propuesta para exaltar a la exministra de Salud Carolina Corcho en la Asamblea de Antioquia.

Te puede interesar: Exministra de Salud Carolina Corcho denunció que la amenazaron de muerte

La proposición sería negada cuando ya se tenía todo previsto para homenajear a la funcionaria que estuvo en el cargo hasta el remezón del gabinete de Gustavo Petro.

La propuesta la hizo el diputado Andrés Fernando Mesa, del partido Liberal, quien ya tenía todo listo para el evento de homenaje a Corcho. Pretendía entregarle la condecoración Mariscal Jorge Robledo, máximo reconocimiento al mérito cívico de la Asamblea Departamental de Antioquia.

Te puede interesar: Ministra de Salud se defiende de críticas por su manejo del dengue: “Claro que se trabajó intensamente”

Pero según conoció Infobae Colombia, la propuesta fue negada por la mesa directiva. “La orden mariscal Jorge Robledo, hace un rato me informaron que la mesa directiva no la va a aprobar”, señaló el diputado Mesa Valencia. “Como la mesa directiva es muy de derecha, no la quieren firmar”, agregó.

Mesa, sin embargo, sostiene que continuará con el evento citado para las 4:00 pm. del jueves 15 de junio en el que cuatro organizaciones civiles harán un reconocimiento a la exministra de Salud, pero no como parte oficial de la Asamblea de Antioquia. En este, dijo, participarán Asmedas, Frente Amplio, Comité Héctor Abad Gómez, entre otros.

Condecoración de Carolina Corcho

“Lo que se está dando en la Asamblea es una censura, si no se firma esa proposición sería una cosa histórica, porque nosotros aquí hemos pasado inclusive a Daniel Palacios, a Paola Holguín y nunca ha habido problema. Sino que esta vez por ser Carolina hay una, yo lo llamo, una censura”, afirmó. “Las condecoraciones que presento siempre me las aprueban, pero esta ya tomó una connotación política”, agregó.

Te puede interesar: Cárcel para un patrullero que habría pedido dinero para devolver una moto en Medellín

Mesa Valencia decidió hacer el reconocimiento por la trayectoria de Corcho. “Ha hecho una larga trayectoria en favor del derecho fundamental a la salud, la ley de residentes, la ley estatutaria de salud, ahorita por plantear una reforma al sistema de salud”, señaló a este medio.

Corcho ya habría confirmado su participación en el evento desde días previos, por lo que el diputado mantiene su invitación. “Se invita a la comunidad a participar en el evento de reconocimiento a la exministra de salud Carolina Corcho en el recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia. Es Médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia y magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Este evento será la oportunidad para reconocer sus años de lucha por la dignificación del personal médico y su importante trayectoria en defensa del derecho a la salud”, señaló.

Condecoración de Carolina Corcho

Carolina Corcho es antioqueña y desde muy joven emprendió una lucha por la garantía de los derechos en salud. Esa defensa la llevó a ser vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de Residencias Médicas, entre otras actividades académicas en torno al aseguramiento.

Fue la elegida por Petro para formalizar una de sus principales propuestas de campaña: una reforma a la salud. Pero la ministra no logró ponerse de acuerdo con los partidos La U, Conservador y Liberal que querían cambiar sustancialmente su propuesta original. El debate de concertación acabó con la coalición de gobierno y la dejó a ella, y a otros ministros críticos del proyecto, fuera de la cartera.

Su iniciativa sigue viva en el Congreso de la República, pero no ha logrado avanzar más allá del primer debate. Se ha enredado la discusión en la plenaria con recusaciones a los congresistas, mientras desde sectores afines al Gobierno piden que se retire para hacer un nuevo texto, lo que dejaría en los archivos el paso de Corcho por el Ministerio de Salud.