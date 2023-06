Trombas marinas en las Islas del Rosario: cuál es la explicación de este extraño fenómeno en las costas de Cartagena

Imagen de las trombas marinas que se formaron en las Islas del Rosario. /Archivo particular

Sorprendidos quedaron los nativos y turistas que disfrutaban de las playas de las Islas del Rosario (Cartagena) en la mañana del pasado 10 de junio, luego de que unas enormes columnas de aire se formaron sobre el mar. El fenómeno, que es poco común en la zona, quedó grabado en una serie de videos que fueron compartidos a través de redes sociales.

El fenómeno natural, que dejó boquiabiertos a varios de los ciudadanos que se encontraban en la isla, es conocido como trombas marinas, mangas marinas o hasta “rabos de nubes”. Aunque el evento es poco común, la Dirección General Marítima, a través de su Servicio Meteorológico Marino Nacional, señaló que este se presentó por “fuertes vientos asociados a la tormenta eléctrica”.

“Durante esta tormenta eléctrica, se originaron nubes de gran desarrollo vertical, las cuales, asociadas con estos vientos intensos y una fuerte vorticidad en superficie, permitieron la evolución de algunas trombas marinas en aguas costeras del litoral Caribe centro”, indicó el centro al diario El Universal.

El portal Clima.com, por su parte señaló que el componente principal para que se originen esos fenómenos naturales es el cambio de la dirección del viento con altura. “A esto se le conoce como la cizalladura del viento. Esto quiere decir que en la superficie el viento proviene desde un sector y mientras ascendemos la dirección del viento va cambiando”, reportó el portal especializado en fenómenos metereológicos.

A continuación el video de las trombas marinas:

Tromba marina se reportó en islas del Rosario. /Archivo particular

Inició el Fenómeno de El Niño: esto se sabe sobre qué pasará en Colombia

En otras noticias de medio ambiente, la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa, por sus siglas en inglés) anunció que desde el pasado jueves 8 de junio inició oficialmente el fenómeno meteorológico de El Niño. De acuerdo con la entidad, el evento natural podría ocasionar fuertes consecuencias climatológicas a nivel mundial.

La Noaa recordó que el Fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico oriental ecuatorial, evento que ocurre entre cada 2 a 7 años, en promedio, reportó el diario El País de Cali.

“Dependiendo de su fuerza, El Niño puede causar una variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo”, afirmó la climatóloga de la NOAA Michelle L’Heureux, según lo informado por el citado medio.

En el caso particular de Colombia, el portal de noticias Diario As conoció que de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Fenómeno de El Niño aún no estará activo por lo que en el caso de Bogotá y otras zonas del país, los días secos serán el resultado de otro evento climatológico.

No obstante, de acuerdo con la Organización Climatológica Mundial, existe una probabilidad del 60% que las condiciones neutras que actualmente tiene el Fenómeno de El Niño evolucionen y se acentúen a mediados de julio de este año, informó el mismo medio.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un área queda al descubierto por la baja del nivel del agua del río Magdalena, el río más largo e importante de Colombia, debido a la falta de lluvia, en la ciudad de Honda. Foto tomada el 14 de enero de 2016. REUTERS/John Vizcaino

“Es probable que, a partir de entonces, persistan las condiciones características de un episodio de El Niño, y según las predicciones actuales y las evaluaciones de los expertos, esas probabilidades aumentan gradualmente hasta situarse, aproximadamente, entre el 60 y el 70 % para los meses de junio a agosto y entre el 70 y el 80 % para los meses de julio a octubre de 2023″, indicó la organización.

Emel Vega, profesor de Posgrado de Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, concordó con esa información y, en diálogo con el diario El Tiempo, señaló que los efectos del Fenómeno de El Niño se comenzarían a sentir en el norte de Suramérica a partir de agosto.