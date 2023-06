Video: General Sánchez manifestó su incomodidad en medio de programa en el que se estaban burlando de Gustavo Petro

El general Pedro Sánchez manifestó su incomodidad luego de que un grupo de periodistas se burlaran de Gustavo Petro. Foto. Captura

Un polémico momento vivieron los protagonistas del programa ‘Los Danieles’, en el cual participan habitualmente los periodistas Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Pizano, Daniel Coronell y la abogada Ana Bejarano Ricaurte, pero que en su edición del domingo 11 de junio contó con la especial aparición de uno de los más altos mandos del Ejército Nacional.

Se trata del brigadier general Pedro Sánchez, que encabezó la Operación Esperanza en la que por más de 40 días miembros de las Fuerzas Armadas buscaron a los cuatro niños que permanecían desaparecidos en la selva colombiana tras sufrir un accidente aéreo, procedimiento exitoso luego de que los menores fueran hallados con vida el 9 de junio de 2023.

El general Sánchez fue uno de los invitados al programa en el que se trataron temas como el rescate de los menores y algunos de los escándalos que rodean al presidente de la República, Gustavo Petro, como la revelación de los audios en los que se escucha a Armando Benedetti comentando sobre el presunto ingreso de grandes sumas de dinero de dudosa procedencia a su campaña presidencial del 2022.

A pesar de que la entrevista transcurría con total normalidad, un incómodo momento se vivió luego de que Daniel Samper Ospina leyera una columna titulada ‘Ideas para que Petro repunte’, en la que el periodista le sugería al mandatario algunas estrategias para solventar las polémicas de su gestión acompañado de algunos apuntes de comedia y sátira muy comunes en él.

La lectura del texto no cayó muy bien en el general que, luego de que los demás protagonistas del programa se rieran y lanzaran pullas contra el presidente, manifestó su incomodidad con respecto a la situación que estaba viviendo tras ser consultado sobre su opinión al respecto de lo dicho por Samper Ospina.

Sánchez expresó que a pesar de que comprendía el modo en el que abordaban ciertas noticias en el espacio, no se encontraba a gusto en él teniendo en cuenta que el presidente Petro, que estaba siendo objeto de burlas por parte de los periodistas, es el “comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.

“Yo entiendo la sátira y todas estas cuestiones literarias, el periodismo, etc. Pero me siento muy incómodo en este espacio, yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio”, expresó.

De igual forma, el general indicó que no iba a continuar en un programa en el que se abordaran otros temas que no fueran relacionados con la operación en la que se rescataron a los menores y los invitó a que, de continuar así, se buscara otro espacio en el cual él pudiera ahondar en más detalles sobre el heroico procedimiento en las selvas del Guaviare.

“Con todo gusto volvemos y buscamos otro espacio, pero no voy a estar en un espacio en el que se traten temas diferentes de los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar”, manifestó el general visiblemente molesto ante el incómodo silencio protagonizado por los demás integrantes del programa.

A pesar de que Daniel Coronell intentó calmar los ánimos expresándole al brigadier que no le iban a volver a preguntar sobre la columna de Samper Ospina, el uniformado insistió en su incomodidad y le sugirió nuevamente a Coronell buscar otro espacio para detallar la Operación Esperanza y no continuar en la transmisión.

“Me siento muy incómodo, si van a haber otras lecturas de artículos que estén enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio Daniel, ni más faltaba”, indicó el general Sánchez antes de que Coronell le diera un giro al tema y continuara con la entrevista sobre el rescate de los niños en el Guaviare.