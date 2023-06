Se conocen las primeras imágenes de los niños rescatados en selvas del Guaviare

Estas son las primeras imágenes de los niños. Fuerzas Militares.

Como un milagro es calificado el rescate de los cuatro menores indígenas que permanecieron en las selvas del Guaviare, luego de que la avioneta en la que se movilizaban en compañía de varios adultos se accidentara en la frontera entre Guaviare y Caquetá.

Para su rescate, se desarrolló una ardua labor de búsqueda que fue bautizada como ‘Operación Esperanza’. En ella, participaron 73 indígenas, además de más de 120 militares del Comando de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares.

Los menores de edad presentan evidentes signos de deshidratación, además de varias picaduras de insectos. No han podido ser trasladados por cuenta del mal tiempo en la zona donde fueron hallados.

Se trata de Lesly Mucutuy (13 años), Soleiny Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (1 año). La selva donde se extraviaron luego del accidente de la avioneta equivale al 80% del tamaño de Bogotá.

“#GeneralGiraldo: “La unión de esfuerzos hizo posible esta alegría para Colombia” Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indígenas e instituciones que hicieron parte de la #OperaciónEsperanza”, trinó el Ejercito Nacional de Colombia.

“No tengo cómo agradecerles, porque la palabra agradecer no me cabe. Estoy muy contento, yo como abuelo, con mis cuatro nietos, también agradezco a la empresa que me entregó el cuerpo de mi hija”, afirmó Narciso, el abuelo a Noticias Caracol. Además, pidió que lleven a los niños a Villavicencio para poder verlos y saludarlos, y que luego sí los trasladen a Bogotá.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El lunes primero de mayo, la avioneta tipo Cessna 206 que cubría la ruta entre los departamentos de Guaviare y Caquetá reportó una falla en el motor mientras sobrevolaba el río Apaporis, luego de ello se perdió contacto con la tripulación, conformada por tres adultos y cuatro menores de edad. La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo de la avioneta el 15 de mayo en el área rural de un municipio de Caquetá.

Con el hallazgo de la aeronave también se encontraron los restos de Hernando Murcia Morales, el piloto; Herman Mendoza Hernández, el director de la fundación de profesionales indígenas Yetara, y Magdalena Mucutuy Valencia, la madre de los cuatro menores de edad.

Para llevar a cabo la Operación Esperanza se desplegaron diferentes organismos de búsqueda, junto a miembros de la comunidad indígena, para determinar el paradero de los cuatro niños. Más de 300 personas y una manada de perros rastrearon exhaustivamente las huellas que dejaban los menores durante los 40 días que duró la búsqueda.

Una luz de esperanza tuvo lugar en medio de la incertidumbre, cuando hallaron improvisados cambuches de los niños, donde también se evidenció la huella de uno de los caninos que estaría con ellos; así lo informó el comandante de la misión terrestre de la ‘Operación Esperanza’ el teniente coronel Fausto Avellaneda a Los Informantes de Caracol TV.

Noticia en desarrollo...