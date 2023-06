Aída Victoria Merlano continuó con sus ataques hacia Valeria Giraldo: “Mosquita muerta”

Al parecer, la hija de la excongresista Aída Merlano no descansará hasta tener una contestación clara y directa | Imagen: Daniel Guerrero/Infobae

Luego de la polémica que despertó Aída Victoria Merlano al exponer en Twitter sus diferencias con Valeria Giraldo Toro, Miss Universe Medellín, la modelo habría respondido con otra publicación en redes sociales. Sin embargo, no fue igual de directa.

Resulta que la joven antioqueña compartió en TikTok un video en el cual hace playback de una canción muy popular en esta plataforma.

“Se te pueden multiplicar las cosas feas que tú me deseas ¿Qué se siente subir una imagen tirándome pullas y que yo no la vea? Se te ve que no me soportas”, dice el fragmento que tararea Valeria Giraldo.

Y aunque la representante de Medellín en Miss Universe Colombia no etiquetó a Aída Victoria Merlano ni especificó que fuera ella la destinataria de su publicación, esto sirvió como excusa para que seguidores de ambas especularan al respecto.

“¿Te dio miedo etiquetar a Aída?”, “Merlano fue muy directa, mientras Valeria contesta con esas niñadas”, “creo que tenemos una clara ganadora en esta contienda” y “sabe que donde le diga algo sale perdiendo y tiene que cuidar su carrera por la corona”, son algunos de los comentarios que recibió la modelo y figura de redes sociales.

Por su parte, la hija de Aída Merlano Rebolledo (excongresista presa por corrupción y fuga) siguió con sus ataques hacia Valeria Giraldo, a quien llamó “Miss Morronguería” por haber dado ‘me gusta’ a una publicación en su contra y luego haber quitado dicha reacción.

En otro trino, Aída Victoria Merlano aseguró que la candidata a Miss Universe Colombia “tiene más cobardía que títulos”, haciendo referencia a los logros académicos que la reina de belleza presume en sus perfiles de redes sociales.

“Y para que nos entendamos mejor: lo que tiene ella de mosquita muerta, lo cargo yo en ovarios”, agregó la creadora de contenido.

¿Cuál fue el comentario que Aída Victoria Merlano le hizo a Valeria Giraldo?

Todo comenzó gracias a una publicación que la modelo antioqueña hizo en su cuenta de Twitter, en la cual mostró su inconformidad frente a los procedimientos de diseño de sonrisa.

“Nunca dejen que me convenza de hacerme un diseño de sonrisa, gracias”, escribió la joven.

Fue entonces cuando Aída Victoria Merlano reaccionó y le respondió a Valeria Giraldo, al parecer, porque su comentario surgió como burla a una serie de historias que la influenciadora compartió en días pasados, cuando mostró cómo era su dentadura natural.

En su respuesta, la barranquillera señaló que esta no es la primera vez en que la Miss Universe Medellín le envía pullas, por eso, no aguanta una más.

“¡Me tienes mamada! Hablas mal de mí y sabes perfectamente con qué personas. Además, se te ha ido el ‘me gusta’ a trinos en los que me echan mierd* ¡Esta no es la primera vez que me tiras una indirecta!”, fue parte del reclamo que hizo la polémica figura de redes sociales.

Por último, Aída Victoria Merlano tildó de “morronga” a Valeria Giraldo y la invitó a encontrarse cara a cara para que puedan aclarar sus diferencias sin necesidad de intermediarios ni indirectas.

“Veámonos y me dices de frente cuál es tu problema conmigo ¿Lo vas a negar como la morronga que eres?”, concluyó.

Y aunque no se sabe a qué comentarios se refiere Merlano, seguidores de ambas han dicho que el conflicto es por Luis Villa, mejor conocido en redes sociales como Westcol.

Resulta que el afamado streamer habría sostenido una relación con Giraldo, luego de haber terminado su fugaz amorío con Aída Victoria, y esto habría influido negativamente en la relación de estas dos mujeres. No obstante, nada de esto ha sido confirmado por ninguna.