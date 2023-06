La democracia colombiana está bajo amenaza, aseguró la Defensoría del Pueblo

El defensor lanzó la alerta en medio de su |intervención en la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios. Defensoría del Pueblo.

En medio de la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, organizada por la Federación Nacional de Departamentos, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, fue contundente al dar un balance sobre la situación de seguridad y de derechos humanos que actualmente afrontan las comunidades en los territorios.

El funcionario alertó sobre la avanzada de los grupos armados ilegales, en vísperas de próximas elecciones para alcaldías, gobernaciones y concejos.

Durante su intervención, Camargo advirtió que el país se encuentra en uno de sus momentos más críticos, dada la intención de los grupos ilegales de influir en los próximos comicios regionales y locales. “Nuestra democracia está bajo amenaza de los grupos armados”. El defensor agregó: “El enemigo no está en la institucionalidad, el enemigo está en la ilegalidad. El enemigo es quien usa la violencia, es el que afecta a las comunidades. El enemigo es el que usa las amenazas para alcanzar sus oscuros propósitos”, ante el creciente uso de la violencia en los territorios.

Carlos Camargo también dejó en evidencia su descontento, ante las omisiones de las entidades nacionales y regionales, de las alertas tempranas que se han emitido desde la defensoría en los últimos años. “Los grupos armados ilegales no pueden seguir ganando terreno, no pueden seguir imponiendo su ley en los territorios, no pueden arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan por la fuerza en nuestra democracia” enfatizó el defensor.

Así mismo, el funcionario sostuvo que el 85% de las alertas que se emiten desde la entidad terminan en la consumación de los hechos, todo por la insuficiente respuesta por parte del Estado. “Desde la Defensoría del Pueblo hemos evidenciado una respuesta insuficiente por parte del Gobierno Nacional para atender los escenarios de riesgo advertidos. Es penosa la respuesta de las entidades del Estado en un tema tan importante como la defensa de la vida de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Camargo.

Intervención de Carlos Camargo Assis en la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios 2023. Twitter Defensoría del Pueblo

El defensor también mostró su preocupación por las denuncias recibidas de mandatarios departamentales durante el desarrollo de la cumbre. “Algunos gobernadores nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Para enfrentar a grupos armados fortalecidos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos. Necesitamos gobiernos locales fuertes”. Además, el funcionario ratificó el compromiso de la entidad con la protección de los pueblos, las instituciones regionales y sus mandataros. “Seguiremos acompañándolos con nuestra gestión en territorio, llamando la atención sobre las circunstancias de vulneraciones de derechos. A través de las alertas tempranas buscamos que toda la institucionalidad se articule para evitar que se consumen los riesgos”

Durante su intervención, Camargo entregó un balance de las zonas más vulnerables en temas de seguridad y derechos humanos. Según la cabeza de la entidad, entre 2017 y 2023, Antioquia y Chocó han sido los departamentos más alertados con 40 y 37 boletines respectivamente, seguidos por Valle del Cauca (33), Cauca (29) y Nariño (23).

Del mismo modo, el defensor enfatizó en las conductas vulneratorias más advertidas desde la entidad, donde las amenazas encabezan la lista, seguidas de los desplazamientos forzados, enfrentamientos con interposición de la población civil, restricciones a la movilidad, desapariciones forzadas; reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes; minas antipersonal, homicidios, masacres y extorsiones.

Finalmente, Carlos Camargo hizo un llamado a las autoridades nacionales. “Requerimos que las autoridades asuman su obligación constitucional de velar por la vida, honra y bienes de la población. Anhelamos la paz, pero los procesos y diálogos con los grupos armados no pueden implicar que el Estado renuncie a garantizar la seguridad” dijo el funcionario.

Entretanto, desde la Federación Nacional de Departamentos criticaron la ausencia de miembros del Gobierno nacional, a quienes se les extendió la invitación en el marco de la Cumbre de Seguridad adelantada en Bogotá. “Pese a contar con la presencia de diferentes entidades de más alto nivel, la ausencia del señor presidente de la República, de su Ministro de Defensa y del Ministro del Interior e incluso del Alto Comisionado para la Paz, genera una gran preocupación para los gobernadores que seguimos sin una respuesta y una línea clara frente a las situaciones que se están viviendo. Hacemos un llamado a cumplir con la Constitución Política y su artículo 113 sobre la colaboración armónica”.