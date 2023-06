Juliana Calderón confesó cuál sería su próxima cirugía

Juliana Calderón se confesó y manifestó que la extirpación de una hernia sería su próxima intervención quirúrgica. / Imagen @julianacalderon12

Juliana Calderón ha puesto en alerta a varios de sus fans a través de las redes sociales. La empresaria se encuentra en delicado estado de salud y por medio de una dinámica de preguntas y respuestas por Instagram compartió con todos su seguidores la noticia de una nueva intervención quirúrgica a la que deberá someterse en los próximos meses.

Muchos seguidores de Juliana y Yina Calderón (su hermana) saben que las citas de estas al quirófano son constantes. La DJ por su parte, anunció que se someterá una vez más a una cirugía para extirparse biopolímeros de su cuerpo, más exactamente de su cola, pues esta sustancia ha sido rechazada y le ha generado varias complicaciones.

Cabe señalar que con base en este anuncio de Yina, Juliana “bromeó” con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en las que comunicó que “quería” incrementar el tamaño de sus glúteos, por lo que una avalancha de críticas no se hicieron esperar citando la situación por la que está pasando la artista DJ de guaracha.

Allí, un usuario le preguntó: “¿En serio quiere tener la cola como Yina? ¿No ve el espejo?”. De inmediato Juliana Calderón aprovechó no solo para confirmar que esta afirmación había sido una broma, sino también para compartir con sus más de 633 mil seguidores de lo que sería una de sus próximas citas al quirófano.

“La única cirugía que quiero en este momento es la de esta hernia que me tiene adolorida. La tengo hinchadísima, me duele bastante. Yo no quiero cola. O sea, yo lo hacía por recochar, todo el mundo supo que yo lo hacía por recochar. Yo lo único que quiero operarme en este momento es la hernia”, apuntó la empresaria que mostró en el clip lo hinchado que tenía su abdomen por esta situación.

Juliana Calderón se sometió a una intervención para bajar de peso y lucir la figura que siempre quiso allá por el 2022. No obstante, y al parecer, este procedimiento sería uno de los causales de que dicha hernia apareciera en su abdomen, pues este es uno de los riesgos a los que se someten las personas que suelen hacerse este tipo de procedimientos médicos.

Los Dos Carnales, grupo de música regional mexicana arremetieron contra afirmación de Juliana Calderón sobre Wilfran Castillo

Juliana, familiar de Yina Calderón, fue tendencia en las redes sociales cuando salió a defender a su hermana en medio del polémico caso en el que el compositor colombiano Wilfran Castillo, acusó a Yina Calderón de plagio por haber utilizado la canción ‘Cómo duele el frío’ sin previa autorización. El lío desencadenó un montón de videos de parte y parte, donde se argumentaba y se ponían en contexto diferentes puntos de vista.

En medio del tire y afloje por la situación, Juliana Calderón salió por sus redes sociales afirmando que a Wilfran Castillo no lo conocía nadie, y que gracias a su hermana, el compositor tuvo la oportunidad de volver a figurar en una escena artística donde ya no tenía reconocimiento.

Bofetazo a hermana de Yina Calderón: "Wilfran Castillo, un maestrazo para la composición"

Sin embargo, pasó algo que evidentemente desvirtuó las afirmaciones de Juliana Calderón. ¿Por qué? pues dos de los exponentes más famosos de la música Regional Mexicana, o ‘Banda’, como se le conoce hoy en día (Poncho e Imanol Quezada, vocalistas de Los Dos Carnales), manifestaron toda su admiración y reconocimiento al trabajo como compositor de Wilfran Castillo en una entrevista que dieron para la emisora Tropicana.

“Yo me clavo un chingo en la letra, a lo que me refiero con esto es que ponemos bastante atención a la forma de escribir, a los compositores de este lado (refiriéndose a Colombia). Por ejemplo el señor Wilfran Castillo, un maestrazo para la composición. Son canciones que cuando uno las escucha se siente identificado al cien por cien”, manifestó Poncho Quezada, uno de los vocalistas del grupo.