Paola Turbay no continuará con su marca de productos para la piel

Paola Turbay. Instagram @paolaturbay

La actriz Paola Turbay, que recientemente terminó las grabaciones de la novela que protagonizó para el canal RCN, ‘Ana de nadie’, ha estado presente en varios eventos en los que ha dejado ver su interés por el estilo y la ropa. Fue en uno de ellos en donde el programa de chismes Lo sé todo le cuestionaron sobre lo que había sucedido con los productos para el cuidado del rostro que ella estaba vendiendo.

A lo que la modelo contestó que debido a unas irregularidades tuvo que dejar el proyecto que tanto le gustaba y por el que tanto se esforzó al parecer por cuestiones con el equipo de trabajo con el que estaba relacionada la marca.

“Me di un totazo. Por la mala fe de una gente y uno por confiado, por creer en las personas. Me llevé una desilusión, una decepción y una sorpresa grandísima por todas esas irregularidades”, reveló.

En cuanto a la inversión y la cantidad de dinero que se quedó en el trabajo que ya no va a salir más indicó: “Mucho dinero perdí y mucho tiempo y es una lastima porque 24/7 era un proyecto muy lindo, le arregló la piel a mucha gente, le cambió el autoestima a mucha gente y ver que hay que darle fin porque estás trabajando con gente que no es confiable y con gente que te decepciona y además gente que hace cosas que están mal hechas”.

Paola Tubay dejó claro que para referirse al tema debe ser muy cuidadosa, pues todo puede ser usado en su contra y que, al parecer, habría más personas y proyectos que también en algún momento se vieron afectados por eso y con las mismas personas.

“Darme cuenta que no he sido la única víctima de estos personajes, ya ha habido otros. Da rabia, rabia como saber que uno cayó en malas manos”, puntualizó.

Otra estafa de la que fue víctima Paola Turbay

A través de sus redes sociales, la ex señorita Colombia dio a conocer que una tienda virtual la había estafado, pues recibió su dinero para un pedido y después de esto no volvió a responder.

Asimismo, la supuesta empresa le contesto a la actriz de manera inmediata y de forma muy seria razón por la que ella confió. “Parecía una cuenta seria con más de 10 mil seguidores”.

Turbay siguió relatando: “el domingo en la noche hicimos la compra y la transferencia y el lunes no volvieron aparecer. Hoy tampoco respondieron mensajes ni llamadas. le envío la cuenta a una persona para que me ayude y ella los contacta por WhatsApp. Nos dio por meter ese número telefónico a la aplicación Truecaller (identificador de llamadas) y dice ‘estafadores uniformes’”, contó la actriz.

Al darse cuenta de que era una estafa, Paola Turbay, decidió llamar de nuevo al número de la empresa: “O nos responden o vamos a reportar su cuenta en Instagram, nos bloquearon e inmediatamente llamamos al banco y les bloquearon su cuenta bancaria y ahora tenemos que denunciar a la Fiscalía”

Finalmente, invitó a las personas a denunciar la página por redes sociales y aconsejó a sus seguidores para que no sean víctimas de esta modalidad de robo que día a día se vuelve más común entre los cibernautas. “Es mucho más seguro comprar por la página (…) Es muy fácil que los tumben que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí”, comentó.