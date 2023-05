Juan Fernando Quintero se derritió con emotivo mensaje de Maluma

Juan Fernando Quintero no juega desde el 12 de marzo del 2023, en el partido que Junior perdió con Envigado por 2-1 (@juanferquinterop/Instagram)

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores que se lleva casi todos los focos de las cámaras hoy en día. El volante paisa actualmente está vinculado con el Júnior de Barranquilla hasta diciembre de 2023, no obstante, muchos rumores apuntan a que en junio del presente año, partirá de ‘Curramba’.

‘Juanfer’ se encuentra recuperándose de una confusa lesión (en su tibia por estrés) que lo ha tenido marginado de las canchas desde el 12 de marzo de 2023, día en que Júnior de Barranquilla perdió con Envigado 1-2 en ‘la Arenosa’. Y mientras pasa el tiempo para su adecuación futbolística, el antioqueño ha aprovechado los días para visitar viejos amigos en Argentina, país donde fue invitado a un programa de la cadena ESPN donde recibió una inesperada sorpresa.

Resulta que en el programa ‘F90′, en su versión argentina, al parecer saben muy bien de la estrecha relación de amistad que tiene el futbolista con el reguetonero colombiano Maluma. Por ello, y más allá de indagar sobre su futuro profesional, tanto la producción como los panelistas quisieron compartir un emotivo mensaje que le dejó el artista al exjugador de River Plate en un corto clip.

A sí saludó Maluma a Juan Fernando Quintero en ‘F90’ Argentina. / Video @ESPNFutbolArg

“Qué tal amigos de ESPN les hablá Maluma. Le quiero mandar un saludo muy especial a mi hermanito del alma, a mi parcero Juanfer Quintero. Gracias por tantos años de fútbol, de magia, mejor dicho, apenas estamos empezando. Te quiero mucho. Saludos a todo el equipo, a todo el combo de parte de Don Juan”, expresó Maluma.

Terminado el video, a Juan Fernando Quintero se le vio sonriendo y con una cara de sorpresa. Después, los panelistas del programa empezaron a indagar sobre el nivel futbolístico de un Maluma que por el contrario a lo que muchos piensan, tiene fama de buen jugador.

“Dicen que es crack”, afirmó Sebastián Vignolo, uno de los panelistas del programa. A lo que ‘Juanfer’ contestó: “Sí, juega bien. Era extremo izquierdo, zurdo”. Luego de esta referencia futbolística, Juan Fernando Quintero le regresó el saludo a Maluma afirmando lo que sentía por él y contando la cantidad de tiempo que tienen de conocidos.

“Es mi hermano. Él sabe que lo quiero mucho igual. Venimos desde muy niños. Me hace feliz verlo como ha crecido; más que el artista es como persona, como interactuamos los dos siempre que estamos. Porque sale natural y bueno, ya saben la persona que es el que lo conoce y me alegra mucho todo el éxito que ha tenido”.

Juan Fernando Quintero reveló las dificultades que tuvo para tener una vida normal en River Plate

En diálogo con el programa ‘F90′ de ESPN, Juan Fernando Quintero no ocultó su amor por River Plate, aunque no dejó de lado su compromiso con el Junior de Barranquilla: “El cariño que recibí en Argentina no lo sentí en ninguna parte. Yo amo a River, a toda la gente que rodea a River (…) me volví ermitaño, quería tener una vida normal y en River no la podía tener por la presión”.

En cuanto a su vínculo con el Junior de Barranquilla, agregó: “Estoy en un club maravilloso y es muy gratificante que te quieran en tu propia tierra”.

El Nalgón tuvo un pobre rendimiento con la casaca del Tiburón. Imagen: @PSierraR/Twitter

El periodista de Win Sports, Felipe Sierra, se refirió a la situación del jugador antioqueño vía Twitter: “Más allá de la intención de #Junior, será muy difícil retener a Juan Fernando Quintero (30) en este mercado. Su círculo ya recibió el interés formal de varios equipos en el exterior. Aún no hay ofertas, pero sí empezaron negociaciones en medio del viaje a Argentina”.