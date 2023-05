Este es el gol de la selección Colombia que está entre los mejores de la fase de grupos del Mundial sub-20, según la FIFA

Óscar Cortés celebra su segundo gol en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA

La selección Colombia cumple con una destacada participación en la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Argentina 2023. Los dirigidos por Héctor Cárdenas cerraron la primera fase del campeonato como líderes del Grupo C tras dos victorias (2-1 vs. Israel y 2-1 vs. Japón) y un empate (1-1 vs. Senegal en la última fecha). Justamente el gol colombiano del empate fue el que la FIFA destacó como uno de los mejores en lo corrido del campeonato.

Óscar Cortés fue el autor de la joya tras una brillante habilitación de Juan Castilla. El volante, al servicio del Houston Dynamo de Estados Unidos, englobó la pelota y encontró al delantero de Millonarios en el área que dejó desconcertado al portero tras impactar el balón con el borde interno de su pie derecho, bañando al guardameta africano que nada pudo hacer para evitar el tanto al minuto 90+5.

La gran mayoría de goles destacados por la FIFA en su página web son de selecciones sudamericanas o centroamericanas: Argentina, Estados Unidos, Honduras y Ecuador también recibieron la mención de honor. Junto a ellos, Gambia y Túnez de África, Nueva Zelanda de Oceanía e Israel, que juega por UEFA, completan el selecto listado.

¡Alegría cafetera! 🇨🇴 Colombia logró un valioso empate y clasificó a los octavos de final como primera del grupo. #U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 28, 2023

Eslovaquia, el rival de Colombia en los octavos de fina

Con la mira puesta en octavos, la Tricolor ya conoce a su próximo rival en el certamen orbital, ya que se verá las caras ante uno de los mejores terceros en la fase de grupos. El combinado cafetero buscará el pase a los cuartos de final ante Eslovaquia el miércoles 31 de mayo desde las 12:30 p. m. hora colombiana.

Los Halcones estaban ubicados en el Grupo B junto con Estados Unidos, Ecuador e Islas Fiyi, única selección a la que vencieron y con lo cual les bastó para avanzar. El primer partido justamente fue ante los oceánicos con victoria 4-0. Luego vinieron dos caídas en línea; la primera ante el otro equipo sudamericano clasificado al Mundial por 2-1 y luego contra Estados Unidos por 2-0.

Eslovaquia terminó la fase de grupos como el tercer mejor tercero de la competencia gracias a su diferencia de gol positiva de +1. Los que se quedaron por fuera fueron Francia y Japón, ambos por diferencia de gol 0 y -1, respectivamente.

Tabla de posiciones del Grupo B

Estados Unidos - 9 puntos Ecuador - 6 puntos Eslovaquia - 3 puntos (mejor tercero) Islas Fiyi - 0 puntos

Los jugadores más destacados del equipo juvenil de Eslovaquia son Maté Szolgai, delantero y goleador de su selección. Su primer tanto fue ante Fiyi al minuto 25 luego de una recuperación en área propia del rival. Janbour, capitán, recuperó el balón para cedérselo a Adam Gazi. Este asistió a Szolgai que remató y su disparo terminó al fondo de la red luego de que el balón se escabullera entre las piernas del arquero.

Maté Szolgai a sus 19 años juega con el Samorin de la segunda división de la Liga de Eslovaquia. En la temporada 2022-2023 completó 28 partidos en donde anotó cinco goles. El elenco europeo terminó noveno en el campeonato de ascenso.

Sin embargo, el jugador más importante del plantel dirigido por Albert Rusnak es Leo Sauer. El volante de 17 años fue adquirido por el Feyenoord de Países Bajos, campeón de la liga Eredivise en la temporada 2022-2023. Con la camiseta de Eslovaquia registra dos asistencias en tres partidos y registra 260 minutos de juego en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 2023.