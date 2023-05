Agarrón en ‘Survivor’: le dijeron “lambón” a Juan del Mar

Juan del Mar y Eléider Álvarez vivieron momentos de tención en el último Consejo Tribal. / Imagen captura de pantalla canal de YouTube @canalrcn

El escenario estaba listo para que los tres finalistas, Juan del Mar, el Mago y Aco Pérez, presentaran sus argumentos y emociones, con la esperanza de convencer al jurado de que merecían ser coronados como el ganador de esta emocionante competencia en el Consejo Tribal de ‘Survivor, la isla de los famosos’.

Sin embargo, este momento de sinceridad se vio envuelto en un clima de alta tensión y confrontaciones, especialmente por parte del jurado, quien tuvo la oportunidad de intervenir y realizar preguntas a los finalistas.

Antes de que el jurado emitiera su voto, los exconcursantes vivieron un momento de conflicto y debate cuando el boxeador Eléider decidió arremeter contra Juan del Mar, lanzándole duras acusaciones de “lambonería”.

Eléider Álvarez perdió la compostura en el mencionado Consejo Tribal y acusó a Juan del Mar de traicionarlo durante la competencia, afirmando que había llegado a la final lamboneando a sus compañeros: “Uno llegó a la final divirtiéndose (refiriéndose al Mago) y el otro lamboneando”, expresó.

Ante este ataque, Juan del Mar no dudó en exigir respeto al boxeador y le recordó que “cada uno recibe lo que tiene en su corazón”. Sin embargo, Eléider no se calmó y continuó sus ataques sin medir sus palabras, incluso recordándole el día en que Juan había le prometido un voto específico en la competencia.

Este es el fragmento de video donde se observa a Juan del Mar y Eléider Álvarez discutiendo en el último Consejo Tribal. / Video canal de YouTube @canalrcn

“El día que yo salí, fue el día que te vi más lambón, y Aco lo reconoció. No me interesa el respeto, yo digo las cosas como son”, afirmó con determinación Eléider.

La contundencia del ataque de Eléider hacia Juan del Mar provocó la intervención de Catú y Tania, quienes intentaron calmar los ánimos del momento. Ambas destacaron que Juan había llegado a la final gracias a su habilidad para socializar y no por ser un “lambón”.

“Después de tanto tiempo, él volvió a intentarlo y eso es digno de aplausos. Su habilidad social lo llevó hasta donde está, no fue su lambonería, porque yo no me sentí lamboneanda”, expresó Catú.

Tania también quiso hacerle ver a Eléider que estaba utilizando expresiones fuertes e irrespetuosas hacia Juan del Mar. “Creo que la palabra lambonear es muy fuerte”, señaló.

El último Consejo Tribal de ‘Survivor, la isla de los famosos’ dejó en evidencia las tensiones y conflictos que aún persistían entre los participantes. La confrontación entre Eléider y Juan del Mar generó un intenso intercambio de palabras, mientras que Catú y Tania trataban de apaciguar la situación y resaltar las cualidades de Juan como “estratega social”.

Ahora, con la votación del jurado en camino, solo queda esperar y ver quién logrará convencerlos y alzarse con la victoria en esta emocionante competencia de supervivencia y estrategia.

¿Pagan por participar en ‘Survivor, la isla de los famosos’?

La DJ de guaracha e influenciadora Marcela Reyes fue una de las participantes que pese a su poco tiempo de estadía en la isla cautivó a los espectadores del programa televisivo. La mujer que tuvo que retirarse de la competición por problemas de salud con los biopolímeros recordó su paso en ‘Survivor’.

Marcela Reyes contó sí le pagaron por participar en el reality 'La Isla De Los Famosos' y dejó en claro que, no volvería. / Video @chismes.hoycol

Reyes, quien participa activamente en las redes sociales mediante una caja de preguntas, resolvió algunas dudas de sus seguidores; precisamente, allí la figura digital señaló que sí le habían pagado por estar en la producción de la pantalla chica.

“Bebés, a mí sí me pagaron por ir, obviamente, pero si les soy sincera yo no fui por el dinero porque incluso con mis negocios y mis cosas, gracias a mi Dios, me iba bien”. De igual manera resaltó que ella participó del reality incentivada por una experiencia y no por los intereses económicos: “Yo fui por la experiencia porque quería tener el reto personal, reto que no volvería a repetir porque fue demasiado duro”.