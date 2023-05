Registran escasez de medicamentos vitales para pacientes con trasplante de pulmón

La Federación Colombiana de Sindicatos Médicos alerta a los pacientes colombianos de la abrupta interrupción en el suministro del medicamento llamado Perfadex, solución de preservación en la función inicial del trasplante bipulmonar. Archivo Infobae.

La Federación Colombiana de Sindicatos Médicos alertó a los pacientes colombianos de la abrupta interrupción en el suministro del medicamento llamado Perfadex, que se usa como solución para preservar la función inicial del trasplante bipulmonar.

Te puede interesar: Invima aclaró lo ocurrido con el Diclofenaco en caso de la muerte de una persona en Barranquilla

El Ministerio de Salud informó hace varios meses sobre el desabastecimiento de esta solución vital para preservar el órgano; lo que alertó a los pacientes.

Así las cosas, los ciudadanos que requieren este medicamento deberán esperar que el Estado les brinde una ayuda, pues sus centros médicos dicen no tener la solución.

Te puede interesar: El cielo de abajo: corrupción e impunidad que cuestan vidas

Según se dio a conocer, son un total de 60 pacientes en Colombia que se encuentran a la espera de la llegada del medicamento Perfadex.

Fredy Ariza, anestesiólogo de Trasplante y Cirugía Mayor, expuso a través de Twitter de la Fundación Valle del Lili que, “la Red Nacional de Trasplantes ha decidido suspender la actividad, en este caso, para esta subpoblación de pacientes que están en riesgo de morir precisamente por no tener acceso a la cirugía de trasplante pulmonar”.

Fredy Ariza, anestesiólogo de Trasplante y Cirugía Mayor, expuso a través de Twitter de la Fundación Valle del Lili que, “la Red Nacional de Trasplantes ha decidido suspender la actividad, en este caso, para esta subpoblación de pacientes que están en riesgo de morir precisamente por no tener acceso a la cirugía de trasplante pulmonar”.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, los pacientes que están a la espera del medicamento, piden que el Ministerio de Salud active nuevamente el surtimiento de este vital, pues sin esta solución, los usuarios que estén próximos a recibir su trasplante deberán postergar la cirugía, pues es fundamental tener de antemano el medicamento para suministrarlo una vez finalizado el proceso quirúrgico.

Te puede interesar: Piura colapsa por dengue: suero vital para pacientes pasó de 7 a 18 soles en medio de más de 24 mil casos

Es importante destacar que, la escasez de medicamentos en muchos países ha afectado gravemente a los pacientes con trasplante de pulmón, quienes necesitan de manera vital una variedad de medicamentos para prevenir rechazos y mantener sus órganos en buen estado.

Entre los medicamentos más críticos para estos pacientes se encuentran los inmunosupresores, como el Tacrolimus, Micofenolato y el Perfadex, que deben ser tomados por el resto de la vida del paciente para evitar que su cuerpo rechace el órgano trasplantado.

Además, los pacientes con trasplante de pulmón también necesitan otros medicamentos para tratar las complicaciones pulmonares relacionadas con la cirugía, como broncodilatadores, corticosteroides y antibióticos. Los diferentes tratamientos también son esenciales para prevenir infecciones respiratorias y reducir la inflamación en los pulmones.

Las principales causas de la escasez de medicamentos para trasplante de pulmón incluyen la interrupción en la producción y el suministro de medicamentos, la falta de inversión en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, y la corrupción en la cadena de suministro de medicamentos, como es el caso de este medicamento en Colombia.

Es vital que el Estado y las organizaciones de salud trabajen para abordar esta crisis y garantizar que los pacientes con trasplante de pulmón tengan acceso seguro y constante a los medicamentos que necesitan para su supervivencia.

¿Qué pasa con la escasez de medicamentos en Colombia?

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la PGN señaló que ya se acabó el tiempo por parte del Gobierno nacional para obtener una respuesta sobre este tema. (Archivo de Infobae)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió investigación en contra del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima) por presunta escasez de medicamentos en Colombia, el pasado mes de marzo de 2023.

La investigación de la entidad va enfocada en que si realmente existe la escasez de algunos fármacos en el país, se afectarían los derechos fundamentales a la salud y a la vida.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la PGN señaló que ya se acabó el tiempo por parte del Gobierno nacional para obtener una respuesta sobre este tema, que ya ha sido denunciado públicamente por varios congresistas y agremiaciones. Desde el mes de octubre de 2022, la entidad envió comunicaciones a MinSalud y el Invima para que se garantizara “el ininterrumpido suministro de medicamentos esenciales”.

De igual manera, la Procuraduría resaltó que le pidió a estas dos instituciones información sobre las medidas que se han tomado para enfrentar la problemática, pero no se obtuvo respuestas satisfactorias a esta problemática.

Pues en ese mismo mes, la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, salió a desmentir las denuncias en su contra que la señalaban de entorpecer el ingreso de medicamentos que escasean en el país para impulsar su producción en Colombia.

A través de su cuenta de Twitter, la exministra Corcho explicó que ella no hacía la compra de los medicamentos en Colombia, ni que ha tenido reuniones con las farmacéuticas.

“No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. El Ministerio de Salud puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, señaló la exfuncionaria.