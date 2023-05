El cantante y actor colombiano Mauro Bastidas sufrió un accidente de tránsito y quedó con graves lesiones

El joven iba de camino al municipio de Roldanillo, donde tenía varias presentaciones musicales | Foto: Instagram @maurobastidas

Preocupados quedaron los seguidores de Mauro Bastidas, luego de que él mismo informara a través de redes sociales que sufrió un fuerte accidente de tránsito.

Te puede interesar: Dos campesinos murieron tras ser arrollados por un BMW en Boyacá

De acuerdo con lo expuesto por el actor en redes sociales, todo ocurrió el 20 mayo cuando se movilizaba por una carretera del Valle del Cauca a una velocidad de 80 kilómetros por hora y no alcanzó a esquivar un hueco que había en la vía.

“La camioneta que iba delante mío esquivó el hueco, pero yo no pude hacer nada y lo cogí todo entero, entonces la moto se ancló y yo salí volando. La moto se volcó, empezó a dar vueltas y me cayó en el pecho, por lo que me fracturé una costilla. Aquí donde me ven estoy sedado porque el dolor es agudo”, explicó.

Esta fue la moto en la que Mauro Bastidas se accidentó | Video: Instagram @maurobastidas

Según Mauro Bastidas, gracias a los elementos de seguridad que suele portar cuando conduce su vehículo el accidente no pasó a mayores.

Te puede interesar: En video quedó el impresionante choque de un motociclista con un taxi: el hombre terminó ileso sentado en el techo del carro

Sin embargo, culpó a Instituto Nacional de Vías (Invias) por lo ocurrido, pues señaló que arreglar este tipo de imperfecciones en la vía es responsabilidad de la entidad.

“Los hago responsables por el accidente y por mi incapacidad (...) Tienen que hacerse responsables porque para eso uno paga impuestos y peajes. Esto fue a cinco minutos del peaje de Riofrío (Valle del Cauca), yendo hacia Roldanillo”, agregó.

El actor fue trasladado a una clínica en Tuluá, donde permanecerá hasta próximos días | Video: Instagram @maurobastidas

De igual manera, Mauro Bastidas recomendó a su comunidad de seguidores que sean precavidos e inviertan en elementos de seguridad para motociclistas; mientras que a las instituciones responsables de mantener en estado óptimo las carreteras del país les pidió "

Te puede interesar: Accidente entre un bus de TransMilenio y un ciclista genera un gigantesco trancón en la calle 80 en Bogotá

“Mi pelea es contra la maquinaria, las alcaldías y gobernaciones que pasan y se roban la plata de esas vías. Yo voy a instaurar la demanda y mi abogado ya está estudiando el caso, todos saben que yo alzo la voz y no me quedo callado. Si ustedes cuando se caen por culpa de esos huecos se quedan en silencio, ya es culpa suya”, aseveró.

Por último, Bastidas dijo que ha recibido una gran cantidad de mensajes de otros ciudadanos que también han sufrido las consecuencias de ese mismo hueco, lo cual deja en evidencia que el bache en la vía no es un tema nuevo.

“No puedo voltearme, me duele hasta el culo y ni ir al baño lo puedo hacer tranquilo (...) Ojalá no le pase a usted y para eso hagamos pública esta denuncia ¿Quién me responde a mí por el trabajo que no pude hacer por culpa de esto? ¡No me voy a quedar callado!”, concluyó.

El actor aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para que le respondan por lo ocurrido | Video: Instagram @maurobastidas

¿Por qué Mauro Bastidas recibió burlas tras su accidente?

Luego de hacer público lo ocurrido a bordo de su moto, seguidores y detractores recordaron que el actor ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones.

Por ejemplo, hace poco más de un mes reveló que, supuestamente, existía un plan para asesinarlo por haber liderado la ‘Primera Línea‘ en las protestas del 2021.

Además, a mediados de 2020, fue víctima de un robo en medio del cual le dispararon con un arma traumática en el rostro.

"No es que sea salado, es que tengo muchas vidas", dijo como respuesta a los comentarios en su contra | Foto: Instagram @maurobastidas

Mauro Bastidas también estuvo en grave estado de salud por cuenta del covid-19, tras lo cual aprovechó un celular que tenía a la mano para contarle al público que, supuestamente, personal de la clínica donde estaba internado pretendían dejarlo morir.

“Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. […] Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad me importa un culo porque me estoy muriendo y a nadie le importa ¡No voy a permitir que me maten así no más!”, afirmó en aquella ocasión.