“Colombia es un país líder en esta región y en el hemisferio occidental”: balance de la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos

En esta ocasión se habló del apoyo que se dará en temas respectivos a armas e inteligencia “para la interdicción de drogas” y a la “ayuda civil para la reforma agraria”

Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, participó del ‘Seminario Mujeres, Paz y Seguridad’ que se llevó a cabo en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, el lunes 22 de mayo. En aquel encuentro, entre otras cosas, aseguró que Colombia es un país líder en la región y en el hemisferio occidental, y que la relación del país norteamericano con el territorio nacional es muy cercana.

“Tenemos una relación de seguridad muy estrecha con Colombia. Es un país líder en esta región y en el hemisferio occidental. Todo el entrenamiento que Colombia hace, entrenar a otros militares y fuerzas de seguridad, la profesionalización de los militares colombianos, es ejemplar”, comentó Richardson. Es de destacar que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos es la primera mujer en llegar a ese cargo. La institución que encabeza es la encargada de apoyar en temas de seguridad a los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Según manifestó, la funcionaria se encuentra orgullosa de los militares de Colombia, porque “no solo entrenan a sus propias fuerzas militares y de seguridad, sino que también son un exportador de seguridad y entrenan a otras naciones”. Así mismo, dijo que se siente honrada de “poder trabajar con Colombia tan estrechamente como lo hacemos para asegurarnos de que mantenemos el hemisferio occidental libre, seguro y próspero”.

Dentro de lo que manifestó, además, estuvo la importancia de la igualdad de género dentro de las filas militares. “Al incluir mujeres líderes alistadas en nuestras unidades, las fuerzas de seguridad pueden interactuar mejor con grupos clave dentro de la población local, obtener perspectivas claves sobre la situación de seguridad y evaluar mejor las necesidades de los ciudadanos”, señaló en el ‘Seminario Mujeres, Paz y Seguridad’.

Richardson llegó a Colombia no solo para asistir a aquel foro, sino también para cumplir con la cita que había pactado con el presidente de la Nación, Gustavo Petro. Esta reunión se da luego de la que ocurrió en septiembre, en Bogotá. En aquella ocasión ambos abordaron temas relacionados a la lucha en contra de las drogas. El jefe de Estado colombiano le propuso a Richardson, en aquel entonces, construir una fuerza militar de helicópteros para ponerla a disposición del control de incendios en la selva del Amazonas.

La reunión más reciente con Petro, entonces, ocurrió el domingo 21 de mayo. En esta ocasión se habló del apoyo que se dará en temas respectivos a armas e inteligencia “para la interdicción de drogas” y a la “ayuda civil para la reforma agraria”.

Es de destacar que en marzo de este año, la general Richardson, en medio de una audiencia en el Comité de Servicios Armados que se desarrolló en el Senado, en Washington D.C, aseguró que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia estaban mejor que nunca. Aquella sesión había sido pactada para debatir acerca de los presupuestos del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, para el 2024, en lo que respecta a temas de defensa.

“He visto tropas colombianas en los cursos multinacionales con algunos observadores en Sinaí y hacen un buen trabajo junto con Estados Unidos. Creo que hubo algunas preocupaciones después de las elecciones colombianas del año pasado sobre si eso continuaría con la cooperación militar con nosotros”, comentó por aquellos días.

Añadió que la llegada de Gustavo Petro al poder no había modificado de manera radical las relaciones entre ambos países y que, por el contrario, el lazo se mantenía. “continúa fuerte, no se ha cancelado nada de la cooperación entre ambos países y la relación con Colombia no podría estar más fuerte de lo que está ahora”, destacó.