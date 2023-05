Veeduría nacional del Partido Conservador investigará a congresista que firmó ponencia de la reforma laboral

El partido presidido por Efraín Cepeda aún no ha sentado postura respecto del proyecto de reforma laboral. Archivo.

En la tarde del jueves 18 de mayo, la veeduría nacional del Partido Conservador anunció la apertura de una investigación preliminar contra el representante a la Cámara Jorge Alexander Quevedo por firmar la ponencia positiva de la reforma laboral.

De acuerdo con María Eugenia Correa, veedora de la colectividad, el congresista será suspendido por tres meses y no tendrá voz ni voto en las decisiones internas.

La decisión se sumó al pronunciamiento emitido por Efraín Cepeda, presidente de ese partido, en la tarde el miércoles 17. En el video compartido en redes sociales, el dirigente se refirió a la única firma de esa colectividad entre las cinco que radicaron el proyecto de reforma del Gobierno Petro.

Justamente, esa signatura junto a las del Pacto Histórico, Comunes, la Alianza Verde y las curules de Paz le dieron luz verde al texto para el inicio de su primer debate en la Cámara de Representantes.

Sobre esto, Cepeda Sarabia desautorizó al congresista Quevedo y esclareció que ese apoyo no representa la posición oficial de toda la bancada conservadora que, de hecho, no ha definido su postura ante el articulado.

“La firma de la ponencia por parte de un representante, no representa la posición oficial del partido; esa decisión será tomada en reunión de bancada, de acuerdo con la Ley de bancadas el próximo martes 23 de mayo”, dijo el máximo dirigente del partido.

Más allá de las palabras de Cepeda, la firma del representante Quevedo no significó un apoyo inmediato de todo el partido a la ponencia, sino que permitió el avance del texto para su discusión ante el Congreso. Aun así, estableció que aún no hay una decisión oficial del partido sobre el respaldo o no a la iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez.

“La reforma no es para arruinar empresas”: ministra de Trabajo

Ante las advertencias de varios dirigentes políticos sobre los efectos negativos que podría tener la aprobación del articulado, la jefa de la cartera laboral precisó que es mentira una posible pérdida de más de 450.000 empleos. Sobre esto, desmintió esas afirmaciones y dijo que una de las finalidades del proyecto no es quebrar a las empresas, sino fortalecer principalmente a los pequeños y medianos negocios.

“Las propuestas que tiene el Gobierno no son ni para arruinar empresas, ni para destruir empleos, esos son los mitos que nos están poniendo para desinformar al país”, dijo la alta funcionaria en declaraciones recogidas por RCN Radio. A su vez, añadió que con la aprobación de la reforma en el Congreso debe generarse un equilibrio entre los dos actores del mercado laboral: empresarios y trabajadores.

De acuerdo con su postura, la legislación actual restó derechos a los empleados como una reducción en el pago de indemnizaciones a los que son despedidos sin justa causa, y el pago incompleto de los dominicales y recargos nocturnos.

Uno de los ‘no negociales’ de la administración Petro es pagar un recargo al tiempo de trabajo a partir de las 6:00 de la tarde, hora en la que se consideraría el fin de la jornada diurna. Estos son otros de los puntos más importantes de la ponencia. Sumado a esto, el recargo por trabajar días festivos o dominicales sería del 100% sobre el salario del trabajador – actualmente es del 75 por ciento.

En ese sentido, otro de los objetivos del proyecto de ley es implementar originalmente este cambio de golpe; ahora, la implementación de esta medida sería de forma gradual. De esta manera, a partir de julio de 2024 “se incrementaría el recargo por laborar en día de descanso obligatorio o de fiesta a 80%”; en julio de 2025 sería del 90% y hasta julio de 2026 se aplicaría el recargo del 100 por ciento.