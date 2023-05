El Inpec anunció que reforzó la seguridad de Aida Merlano por supuestas amenazas en la cárcel

Inpec reforzará seguridad de la excongresista Aida Merlano por denuncias hechas por el abogado Miguel Ángel del Río que expondrían plan para asesinarla

El director del Inpec (Instituto Penitenciario y Carcelario) Daniel Gutiérrez se refirió a las recientes denuncias del abogado Miguel Ángel del Río en las que mencionó que existiría un plan para atentar contra la vida de la excongresista de Barranquilla Aida Merlano. Según lo que expuso el abogado defensor Del Río, se generaron alertas por llamadas recibidas en el centro penitenciario El Buen Pastor, que darían cuenta de un plan para asesinarla desde un penal en Valledupar.

Respecto a esta denuncia el coronel Gutiérrez afirmó que se dieron órdenes para reforzar las medidas de seguridad de la excongresista, también mencionó que tanto la Policía Judicial como el Inpec investigan la situación denunciada. “Hemos dado instrucciones muy claras y precisas para reforzar las medidas de seguridad de esta persona que está privada de la libertad en el Buen Pastor”.

Cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá (Colprensa - Sofía Toscano)

Intento de asesinato de Aida Merlano: recuento del caso

El abogado Miguel Ángel del Río entregó el fin de semana un documento firmado por la excongresita Aida Merlano en el que esta denunció que querían acabar con su vida y que la orden se habría dado desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, en la que la delincuente pasó algunos días de su condena de 15 años.

Según la denuncia de la excongresista condenada a 15 años de prisión, los organizadores del supuesto plan responden a los alias de Perro Montés, el Iguano y el Gurre, quienes habrían contratado a la también reclusa Tatiana Toro para cometer el crimen. Aida Merlano se entregó a la justicia colombiana después de protagonizar una cinematográfica fuga, y luego huir a Venezuela.

Las denuncias se generaron ante la Fiscalía General de la Nación por parte Del Río, y en el texto escrito por Merlano se entregan detalles de la llamada en la que recibió las conminaciones, que hoy se suma a su polémico caso en el que ha involucrado a las poderosas familias costeñas Char y Gerlein.

Aida Merlano, política de la Costa que purga una condena de 15 años. Jesús Aviles - Infobae

Parte del escrito entregado a las autoridades

“El día de hoy (10 de mayo) la señora Maritza, a las 12:15 p.m., me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio, al contestar era una mujer sin identificarse que me dice lo siguiente: ¿Aida Merlano? Sí, respondí. Entonces me preguntó: ¿Tiene donde anotar? Y de inmediato me dice: Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta. A lo que yo contesté que no entendía, y ella me dijo: La quieren matar y lo está organizando desde la Tramacua, alias El Perro Montes”, aseguró la excongresista en la denuncia que ya llegó ante el ente imputador.

El litigante defensor de Merlano le solicitó respuesta urgente al Inpec y a los ministerios de Defensa y Justicia para preservar la vida de su cliente. “Es necesario garantizar su protección por parte de las autoridades”, expresó el abogado en su cuenta de Twitter, en donde compartió parte del texto que fue enviado a las autoridades nacionales en el que se habla de cómo los mencionados sujetos planearon al atentado contra su representada.

“Luego a las 3.30 p.m. vuelvo a recibir la llamada de la misma persona diciéndome: Cuídese, ese señor trabaja para alias El Iguano y alias El Gurre del Bloque Caribe, no salga, están apurados para matarla rápido, saben que se va pronto”, contó Merlano.

Miguel Ángel del Río afirmó que las conminaciones de las que estaría siendo víctima su cliente se deben a las explosivas declaraciones que ha entregado desde que se fugó de las autoridades en 2019, desde un consultorio odontológico, en la que saltó por una ventana.

Miguel Ángel del Río, apoderado de Merlano, quien aseguró que “hemos recibido información de un plan para asesinar a la señora Aida Merlano

Solicitud de protección a Merlano

Dicho esto, Del Río solicitó protección para la excompañera sentimental de Álex Char porque sus declaraciones servirán para esclarecer los supuestos nexos de las familias de Barranquilla, como los Char y los Gerlein, con varios de los escándalos de corrupción que se presentaron en las elecciones legislativas y presidenciales del 2018.

“Este plan tendría una relación directa con la información que ella está entregando a las autoridades, llámese Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación”, aseguró del Río. Asimismo, mencionó que “hemos recibido información de un plan para asesinar a la señora Aida Merlano’'.

Ahora bien tras la última comunicación del director del Instituto Penitenciario y Carcelario respecto a las denuncias del defensor se establecieron medidas para preservar la vida de la denunciante.