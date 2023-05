Viuda de Martín Elías reclamó en redes por un dinero para su empleada y terminó criticada por pagarle poco

Dayana Jaimes, sostiene una puja legal contra la primer esposa del cantante, Claudia Varón por la herencia que dejó Martín Elías. / Imagen @dayanajaimes55

Un error en de sus transacciones hizo que Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante de vallenato Martín Elias, fuera centro de críticas por parte de sus seguidores. La mujer expuso en sus redes sociales que, por error, envió dinero a un conductor de plataforma pensando que el destinatario de aquella suma era la mujer que le ayuda con las labores de su hogar. De acuerdo con quienes la cuestionaron, el dinero que pretendía enviarle a su empleada no era suficiente para pagarle por sus servicios.

Te puede interesar: Conductor del MIO fue atacado por un pasajero, con una botella, ‘por manejar muy lento’

“Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó (...) No me interesa la plata, ya quedaste así y así te vas a quedar, tú te quedaste con la plata, bueno, ahí están las consecuencias por obrar de mala fe”, comentó en el video en el que relató lo ocurrido.

Momentos después subió otro video en el que aseguró que había aparecido el conductor. “No sé si reírme o llorar de la ira que tengo, porque como ya publiqué la foto, enseguida salió toda la familia a defender a la persona. Una de ellas comenzó a juzgarme porque ahora la mala del paseo soy yo; a mí ya no me interesa ni la plata. Pero bueno, preferiste quedarte con el dinero, ahí tienes las consecuencias de obrar de mala fe y no tener valores ni principios. Donde te vea, te lo digo en tu cara”, manifestó.

Te puede interesar: La razón por la que Shakira y Piqué tendrán que reunirse de nuevo: dicen que fue petición de sus hijos

La suma de dinero, que quedó a la vista pública en su video, ascendía a los 400.000 pesos, lo que hizo que se asumiera que, mensualmente, su empleada recibe un salario de 800.000 pesos, cifra que no alcanza a completar, ni siquiera, lo del salario mínimo mensual vigente colombiano. “O sea que usted solo le paga $800.000 a su empleada, quincenas de 400. Y eso qué es la viuda de Martín Elías. Como se engaña uno con la gente, pensé que por lo menos le pagaba el mínimo”; “¿Es enserio? estás peleando por esa cantidad de dinero”, se lee dentro de los comentarios de las personas que la criticaron.

“Me parece el colmo que solo le pagues eso”; “tu empleada debería ganar más dinero”; “me parece muy descarado de tu parte que solo le pagues eso”; “¿Cómo que 400 de su quincena?”; “la denuncia la debe hacer la empleada por ese pago”, añadieron otros internautas. Es de recordar que en Colombia, tal y como quedó establecido, el salario mínimo quedó establecido, para el año 2023, en $1.160.000 será el salario mínimo para 2023 y auxilio de transporte por $140.606.

Dayana Jaimes y su fuerte pelea para que no le quiten la herencia del cantante

En una entrevista con el programa de chismes y entretenimiento del Canal Caracol, La Red, Dayana Jaimes habló sobre los problemas que ha tenido que enfrentar desde la muerte del cantante, entre ellos, los relacionados al dinero que le corresponde como la esposa de Martín Elías. De hecho, relató que el día en el que el músico cumplió seis años de muerto se enfrentó a una audiencia en la que otros herederos solicitaban una parte de las propiedades del cantante.

Te puede interesar: Carmen Villalobos y su novio compartieron imágenes de sus románticas vacaciones en República Dominicana, pero recibieron más que felicitaciones: “Solo saben vivir un amor a distancia”

“Vinieron a quitarnos lo que nos pertenece por ley (...) Tengo varios procesos civiles, penales, laborales, donde estoy como demandada. Todos estos temas judiciales han sido un desgaste emocional y económico”, relató. “Quiero que la gente recuerde a Martín Elías por su música, por la persona que era, por el carisma que tenía, por lo que dejó en cada una de las personas que lo escucharon y lo conocieron”, añadió.

La madre de Martín Elías Jr, primer hijo de Martín Elías, Claudia ‘Caya’ Varón, comentó: “cada quien está en su derecho de reclamar, de demandar y será la justicia la que determine quién tiene la razón”.