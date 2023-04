Irene Vélez aseguró que San Andrés es un municipio durante una rueda de prensa

El error fue reprochado por distintas figuras de la política nacional, uno de ello el ex candidato presidencial Enrique Gómez, que señaló que no le sorprendía que la funcionaria no conociera la diferencia entre municipio y departamento. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Durante una conferencia de prensa, la ministra Irene Vélez, titular de la cartera de Minas, se refirió al Archipiélago de San Andrés como un municipio, poco después el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña le habló al oído.

El error fue reprochado por distintas figuras de la política nacional, uno de ello el ex candidato presidencial Enrique Gómez, que señaló que no le sorprendía que la funcionaria no conociera la diferencia entre municipio y departamento. El político afirmó “Cada salida en falso de esta señora solo demuestra una cosa: ignorancia absoluta sobre lo que hace”.

Otros usuarios también criticaron la falta cometida por la ministra, entre los mensajes se encuentran “De manera que San Andrés ya no es un Departamento sino que acaba de ser degradado por la Ministra de minas Irene Vélez a la categoría de municipio. La teoría del decrecimiento en marcha” o “Pero en este caso el presidente no la saca del gobierno como si lo hizo con los generales. Ella es un bulto de problemas y da tristeza con tantas personas calificadas”.

Las declaraciones fueron hechas durante el balance del comportamiento del sector turístico en el país, durante la Semana Santa. @Enrique_GomezM/Twitter.

El archipiélago de San Andrés es un Área No Municipalizada (ANM), una figura atípica en el ordenamiento territorial colombiano, la mayoría de territorios bajo esta figura se localizan en los departamentos del sur del país, como la Amazonia, Vaupes y Guianía.

Las declaraciones fueron hechas durante el balance del comportamiento del sector turístico en el país, durante la Semana Santa. En el evento hicieron presencia, además de Vélez, los ministros de Comercio y Transporte.

La cartera de Comercio aseguró que durante la Semana Santa incrementó el turismo en el país, a pesar de la crisis aeronáutica provocada por el cese de operaciones de Viva Air y Ultra Air, además de los bloqueos en algunas carreteras y la alerta naranja en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz.

“Las cifras preliminares indican que más colombianos viajaron por las carreteras del país, en transporte intermunicipal, con un crecimiento aproximado del 2,28% con respecto a la Semana Santa del año anterior”, informaron desde el ministerio de Comercio.

Algunos de los destinos privilegiados fueron los destinos religiosos, naturales y los no tradicionales, en departamentos como Cauca, Guainía, Boyacá y Meta. Mientras que paraderos como San Andrés, Santa Marta y Cartagena sufrieron descenso en el número de turistas.

Por ejemplo, Popayán alcanzó ocupación hotelera del 83% y en la terminal de transportes se movilizaron 77.844 pasajeros. Mientras que ciudades como Mompox registró un 100% de ocupación, debido a las actividades religiosas y el rico patrimonio cultural del distrito. 2.430 pasajeros llegaron durante la temporada. Por otra parte, el departamento de Guainía alcanzo un incremento de más del 100% de visitantes, frente a los datos del 2022.

Mompox registró un 100% de ocupación, debido a las actividades religiosas y el rico patrimonio cultural del distrito. 2.430 pasajeros llegaron durante la temporada. Colombia Travel

El ministro Umaña tambien anunció que el Gobierno nacional evalúa la creación de una línea especial de crédito de Bancóldex, para municipios con menos de 200 mil habitantes, Zomac y municipios PDET, cuyos recursos sean hasta por 100 mil millones de pesos, el cual deberá hacer parte de la adición presupuestal que se tramita en el Congreso.

Los datos presentados por el Gobierno nacional contrasta con la información registrada por distintas agremiaciones del sector turístico, por ejemplo Cotelco indicó que la ocupación hotelera en el país estuvo entre 43,2% y 51,3% entre el 1 y el 8 de abril, lo que significó una disminución entre 7,4 y 15,5 puntos porcentuales (pp) respecto a la Semana Mayor del 2022.

El ministro Umaña fue cuestionado por las diferencias en los datos, por un periodista, a lo que el alto funcionario contesto:

“Usted entiende mejor lo que yo dije que yo mismo. Estamos presentando reales, completos, consolidados. Con Cotelco hemos estado en permanente comunicación. Día y noche, a veces más tarde de lo que yo me puedo dormir porque yo me levanto muy temprano; son cifras compartidas. Y estamos dispuestos a dar el análisis. En el total nos fue mejor que el año pasado, lo más difícil fue San Andrés”, según registró la Revista Semana.