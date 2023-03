Melissa Martínez se podría estar dando una segunda oportunidad en el amor

Melissa Martínez destapando sus sorpresas

La ‘despampanante’ soledeña Melissa Martínez sí que ha dado de qué hablar durante los últimos días, pues la periodista y presentadora reconocida a nivel internacional por su basta labor en el área deportiva no sólo llama la atención por su trayectoria laboral sino también por su vida íntima y tras su mediática ruptura, todos andan pendiente de su próxima movida.

Y es que Martínez, que actualmente se encuentra vinculada con varios medios de comunicación deportivos, pareciera siempre tener al ojo público encima, pues cada paso que toma es vigilado por sus seguidores, que no se ‘’pierden ni media‘’.

Se supo el lunes 27 de marzo que mientras Melissa se encontraba en su oficina le llegaron unos ‘’regalitos‘’ y la comunicadora, que nunca duda en compartir todo con sus seguidores, rápidamente generó cuestionamientos sobre quién le podría estar enviando obsequios. Martínez dijo ante el recibimiento que:

“Lo trajo un mensajero, están sellados no sea qué tenga, un quereme”. Segundos más tarde, leyó la pequeña tarjeta que contaba con la amorosa dedicatoria: “Una joya especial encaja perfecto con una mujer preciosa como tú”.

Al parecer a Melissa Martínez le ‘’llueven‘’ los pretendientes / @melissamartineza-Instagram

Después mostró de qué se trataba: unas flores, unos chocolates y un ‘’precioso’' anillo acompañado de una joya verde en el centro, que pareciera ser una esmeralda. En medio de la emoción, la famosa aseguró que:

“Estoy feliz porque amo destapar regalos que tal esto me enviaron chocolates y flores por este costado, esto me está poniendo nerviosa”.

Ante la inesperada sorpresa, la presentadora de los informativos tanto televisivos como radiales realizó una pequeña encuesta con el fin de preguntarles a sus fans si desean conocer la historia completa de lo recibido.

En esta lúdica, que contaba con tres elecciones: divino, me encanta y queremos detalles del asunto, como era de esperarse los comentarios por parte de sus followers no se hicieron esperar y rápidamente indicaron que posiblemente se podría tratar de una campaña publicitaria o de un plan oculto que tendría preparado la periodista.

Muchos internautas cuestionaron a Martínez sobre lo que hará con el anillo que le regalaron y a esto la periodista respondió que ha sido una de las preguntas que más le han hecho durante las últimas 48 horas. En adición a eso, reveló que alguien cercano le aconsejó que debía llamar o acercarse a la joyería de donde venía la bisutería para así entender quién la había enviado y con qué motivo.

Mientras que la barranquillera narraba lo acontecido, en su mano tenía la caja y el anillo, dejando ver la marca donde fue comprado: “Es un anillo muy lindo, pero como me lo voy a poner, uno no se pone las cosas así” afirmó, pues si bien, resaltó que es muy lindo, otro de los detalles que más llamó su atención fue el hecho de que sus dedos son bastante delgados, condición por la que varios anillos no suelen quedarle fácilmente, pero este es casi de su talla.

La soledeña todavía no ha confirmado quién le envió los ‘’regalitos‘’ / @melissamartineza-Instagram

Finalmente, Martínez aseguró que pensará detenidamente si llamará a preguntar o no a la joyería con el fin de obtener mayor información sobre lo que recibió mientras destacaba nuevamente lo divina que es su nueva joya. Algo que sí quedó en claro es que Melissa cuenta con varios enamorados en sus redes sociales, quienes no dudan en coquetearle en cada una de sus apariciones.

La comunicadora ha generado bastante “runrún” últimamente porque al parecer podría estar involucrada con un hombre menor, a este se refirió en entrevista con la periodista española Eva Rey en la que sostuvo que es su ‘’arrocito en bajo‘’.