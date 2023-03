Por ataque del ELN en el Catatumbo, presidente Petro llamó a consultas a la delegación del Gobierno que dialoga con esa guerrilla

La pregunta de Juan Carlos Echeverry que le molestó al ministro de Hacienda: “Yo no estaba para estas controversias con nadie”

“Yo no estaba para estas controversias con nadie. Pido excusas pero no me habían dicho que habría un debate”, indicó José Antonio Ocampo segundos antes de colgar el teléfono frente a una discrepancia sobre el pasivo pensional