La Liendra confirmó que volverá a la música acompañado de un reconocido artista

El cafetero afirmó que ya tiene lista la canción y esta será en colaboración con un reconocido artista

En 2020, Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su sencillo que tituló como su nombre de Pila. En la composición, el cafetero ahondó sobre distintos temas que marcaron su vida antes de convertirse en un personaje reconocido en las redes sociales y plasmó un mensaje de superación para todos aquellos que estuvieran atravesando una difícil situación como él la enfrentó.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el influenciador reveló que entre sus planes para los próximos meses está retomar esta vieja experiencia, debido a que su primer sencillo ha tenido buena acogida en las diferentes plataformas.

Pero esto no fue todo, porque ha sido tal el placer que ha encontrado el creador de contenido en la música, que informó a los internautas que en esta oportunidad no lo hará solo, sino que estará acompañado de un reconocido artista, siendo esta la oportunidad para sacarle provecho a otra de sus grandes pasiones.

“Confirmado: este año sale mi segunda canción, señores. Y no es solo, es con un artista que admiro mucho, con un artista que yo digo: ‘Wow’. Mi mente como que dice: ‘nunca pensé que podía colaborar con este pana’. Pero sí, logramos hacer un junte brutal”, expresó La Liendra bastante entusiasmado a través de sus InstaStories.

Mientras manejaba un Lamborghini por las calles de Dubái, La Liendra protagonizó un trancón mientras realizaba uno de sus contenidos (@la_liendraa/Instagram)

Entre los datos que reveló el futuro cantante, explicó que su tema será un proceso de desahogo y que es de gran importancia para él que sus seguidores conozcan por lo que ha atravesado en los últimos años. Los comentarios de los seguidores en redes sociales apuntan a que será algo con temática urbana o con ritmos del R&B, con los que normalmente los artistas intentan plasmar un mensaje de peso.

“Tenemos la canción ya lista, hermosísima, que de nuevo sale desde el corazón… De nuevo salgo a desahogarme en un tema y no voy a cantar como por cantar o porque tengo con qué hacer música, porque soy la Liendra, no. Simplemente, porque de nuevo conecté”, agregó el cafetero.

Finalmente, aclaró que no puede revelar muchos detalles del artista con el que colaborará en su segundo sencillo y que para el lanzamiento, está concretando unos trabajos en los que está poniendo toda su energía para así después concentrarse por completo su canción: “¿Ustedes quieren música? Entonces vamos a darle”.

El influenciador estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde asistió a cinco partidos del torneo

La Liendra logró asustar a sus seguidores: “Tengo mucho que contarles”

Fueron más de cuatro días en los que Mauricio Gómez, nombre de pila de La Liendra, no compartió contenido alguno en sus redes sociales y esto no pasó desapercibido por sus más de 6 millones de seguidores, quienes no se pierden cada uno de los pasos que da el creador de contenido. Todo ocurrió durante su visita a Dubái, ciudad que ha visitado en repetidas ocasiones y en la que durante su estancia, protagonizó tremendo trancón al querer grabar uno de sus contenidos en la autopista.

Y aunque sobre esa ausencia nunca reportó algún hecho que le hubiera ocurrido mientras disfrutó de su estancia en uno de los Emiratos Árabes, lo cierto es que después de un tiempo reapareció con un mensaje que causó aún más desconcierto, y es que comenzó diciendo “tengo mucho que contarles”.