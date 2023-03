Fuerte confrontación en el Congreso hizo que la votación de la reforma política fuera aplazada

María José Pizarro y Jota Pe Hernández protagonizaron una discusión en el Congreso de la República, en medio del debate de la reforma política.

En la tarde del 22 de marzo, la Comisión Primera del Senado inició con el quinto debate de la reforma política propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de esta sesión, algunos congresistas del partido de Gobierno protagonizaron una discusión que evitó culminar con la votación del proyecto.

Los congresistas Jota Pe Hernández y María José Pizarro comenzaron la discusión en medio del trámite del proyecto, esto luego de que algunos legisladores afirmaran que esta reforma solo beneficiaría a los politiqueros tradicionales y a los políticos afines al Pacto Histórico.

Lo anterior, debido a los múltiples beneficios que ofrecería esta reforma, como el “salto” de un poder a otro, con la polémica propuesta de que los senadores puedan pasar de ser congresistas a ministros.

El senador del partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa relató que el proyecto estuvo cerca de hundirse, ya que las votaciones que alcanzaron a realizarse, en su mayoría, fueron en contra.

“La Comisión estuvo cerca de archivar la reforma política, que establece beneficios a los congresistas, que limita las funciones de la Procuraduría y beneficia a algunos integrantes del Pacto Histórico que vienen siendo investigados por este ente de control, entre otros temas a los que nos hemos opuesto”, dijo el legislador.

Sin embargo, debido a una acalorada discusión entre dos senadores, la sesión tuvo que ser levantada y el proyecto de reforma finalmente no fue archivado.

La controversia se presentó cuando la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro pidió al senador que representa a la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, que dejara de reiterar la idea de que ella —como otros miembros del Congreso— solo eran unos politiqueros, quienes además serían los principales beneficiados por esta reforma.

“Yo le pido con respeto, senador, que usted actúe con respeto hacia mí y que no me meta en un paquete del cual no hago parte, no soy una politiquera, soy una política decente de este país, que se ha ganado a pulso el derecho a representar a miles de colombianos, como lo ha hecho usted”, le dijo Pizarro.

Por su parte, el senador Hernández le contestó a Pizarro que él ha sido quien ha sufrido de irrespeto por parte de ella y otros miembros del partido de Gobierno, que lo han tildado de youtuber y bodeguero.

“Respete, respete, ¿por qué no respetas María José? Entonces, porque usted es mujer, entonces yo sí me tengo que dejar ofender y callarme, dejar interrumpir mi intervención, pero a usted no se le puede interrumpir”, manifestó impetuoso el senador Hernández.

Además, reiteró que Pizarro, con su interrupción inicial, demostró que ella era la que no permitía que se llevara un debate serio y respetuoso: “Usted acaba de demostrar que usted no respeta, pero sí exige respeto. Tenemos los votos para hundir la reforma política y hasta lo último vamos a dar la pelea, gústele o no a los congresistas del Pacto Histórico y al camaleón y politiquero que ustedes ya saben quién es”, dijo furibundo el senador de la Alianza Verde.

En ese momento, con la potestad de presidente del Senado, Roy Barreras decidió levantar la sesión y confirmó que el debate continuaría en los próximos días.

Hernández ha sido uno de los máximos opositores a esta reforma, inclusive, en compañía del senador Ariel Ávila, presentaron sus argumentos en contra, en medio de sesiones pasadas en el Congreso de la República, ya que manifestaron que este proyecto tendría intereses particulares del mismo registrador Alexander Vega y de miembros del actual Gobierno.