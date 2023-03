Juan Duque sobre lo que pensó cuando lo compararon con un rímel: “Yo no sabía qué era eso”

Juan Duque. Foto: Instagram @juanduque

Desde que se conoció de su ruptura sentimental con Lina Tejeiro en octubre de 2022, desde entonces Juan Duque no ha tenido reparo alguno en hablar sobre el fin de su corto noviazgo con la actriz llanera. Y, recientemente, le volvieron a poner sobre la mesa el tema de la comparación que su expareja le habría hecho con un rímel.

Todo ocurrió en conversación con el creador de contenido, Camilo Triana, quien para empezar le soltó el interrogante de: “¿Alguna vez te han aplicado rímel?”, tras reírse un poco, Triana le preguntó más directamente al cantante urbano: “Cuando pasó eso, ¿cómo lo asimilaste?”. Fue entonces cuando el intérprete de ‘Pal’ otro año’ respondió en primer lugar:

“En Twitter fue como tendencia el rímel... y muchos días. Entonces, yo no sabía qué era eso: un rímel. Uno le preguntaba a las amigas y se burlaban... ya cuando pasó eso, yo como: —Ah, ya sé qué es un rímel— pero yo lo tomé con mucho humor, como que no azara”.

Más adelante, Duque aseguró que muchos hombres se sintieron identificados con el cuento del rímel, además, también explicó de dónde salió su apodo de ‘Rímel Albeiro’, puesto que en medio de la polémica por la ruptura con Lina Tejeiro, el reguetonero cambió por unos días su usuario en Twitter con el mencionado nombre.

“Identificó a muchos manes que no sabían por qué los estaban catalogando de rímel.. siento que los hombres se apropiaron como de eso: —Sí, nosotros somos los rímel— Muchas novias le empezaron a decir a sus novios:—este es mi rímel—. Marcó un momento y no necesariamente malo... Lo aprovechamos con humor... En mi familia todos muy chistosos, cuando pasó eso todo el mundo me mandó a decir: —Qué dice Rímel Albeiro—y ya... que la gente también se ría de eso”.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el rímel y por qué fue relacionado con Juan Duque?

La ruptura sentimental de Juan Duque y Lina Tejeiro ha generado cualquier cantidad de titulares en la prensa rosa y comentarios en redes sociales. Desde que se conoció de su separación el cantante urbano ha hablado en algunas oportunidades sobre el tema para asegurar que no hubo ninguna infidelidad de su parte, pues había especulaciones al respecto.

Por el lado de la actriz llanera, ésta se había mantenido hermética para hablar del asunto hasta que el 10 de noviembre de 2022 compartió un tuit que circuló por todas partes y fue interpretado como una indirecta a su reciente exnovio. “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”.

El contundente mensaje con el que Lina Tejeiro comparó a Juan Duque con un rimel para pestañas, y que después de un tiempo no le sirvió y lo botó. Tomada de Twitter @Lina_Tejeiro

Posteriormente, el reguetonero cambió su nombre en Twitter de Juan Duque a ‘Rímel Albeiro’, temporalmente. Además, por aquel tiempo también apareció en conciertos luciendo camisetas que tenían plasmada la frase de ‘Rímel Albeiro’, incluso, fue más allá y llegó a mostrar pestañinas en plena tarima.

Sobre el fin del noviazgo entre la actriz y el cantante urbano se conoce que fue ella quien tomó la decisión, empero, más allá de soltar varias indirectas, Tejeiro no ha ahondado en detalles de por qué decidió ponerle punto final a su historia de amor con el paisa.

No es la primera vez que la también modelo sale con un reguetonero, anteriormente ya había sostenido un intermitente noviazgo con Andy Rivera, con quien intentó varias reconciliaciones y ha sido la persona con la que más tiempo ha estado en una relación.