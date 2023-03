Incendio en Malambo dejó a un bebé como víctima mortal

Incendio de una casa humilde en Malambo dejó como víctima mortal a un menor de 3 años de edad. Foto de referencia, no corresponde al lugar de los hechos.

El viernes 17 de marzo, se registró una emergencia en una vivienda de Malambo, Atlántico, las autoridades reportaron que, en el incidente, un menor de tres años de edad perdió la vida.

Te puede interesar: Aida Merlano tienen temblando a más de uno: cuáles son los secretos que podría revelar la exsenadora deportada a Colombia

A pesar de que las causas que originaron el incendio aún no han sido reveladas, se conoció que esta vivienda, ubicada en la calle 11A No. 7 Sur-59, barrio Gladiador de esa población —uno de los barrios con condiciones más precarias del municipio— se incineró en minutos; las llamas cubrieron toda la vivienda que terminó en pérdida total.

Sin embargo, las pérdidas materiales no presentaron mayor valor, pues un niño de 3 años falleció al no poder escapar de la vivienda. Uno de sus familiares relató parte de los hechos.

Te puede interesar: Noche sangrienta en Soledad, Atlántico: fueron baleados siete jóvenes y un adulto

“Yo estaba durmiendo cuando vimos que la casa estaba en candela. Al principio pensamos que el niño no estaba ahí, pero el niño estaba durmiendo. No encontramos que hacer ni por donde entrar a la casa. Luego empezó a consumirse todo en el cuarto del niño y la verdad fue algo que no esperábamos ninguno de nosotros”, comentó Jorge Luis Beltrán, tío del menor fallecido a Noticias RCN.

Otro de los familiares del niño entregó declaraciones para el medio citado y manifestó cómo fue su reacción al encontrar al pequeño sin vida tras la emergencia: “cuando yo llegué ya la casa estaba toda en llamas. Fue tremendo, todos intentábamos apagar eso, la gente estaba acá intentando colaborarnos, pero fue muy fuerte”, agregó Carlos Beltrán, abuelo de la víctima.

Te puede interesar: Ataque sicarial dejó un muerto y cinco heridos

Luego de conocerse este hecho, tanto las autoridades como familiares, amigos y personas de la zona iniciaron la convocatoria para realizar una donatón y así recaudar dinero suficiente para solventar parte de las pérdidas que esta familia sufrió. Por lo menos, las materiales.

Desde las autoridades administrativas del municipio lamentaron el hecho y reiteraron la necesidad de implementar políticas que realmente logren atender estas emergencias y así evitar más pérdidas tanto materiales como humanas.

Daila Marimón, secretaría de Gobierno de Malambo, aseguró una de las causas por las cuales estas emergencias se siguen presentando es a raíz del precario sistema de acueducto, el cual no es adecuado acorde a la población actual de Malambo, que además hace parte del área metropolitana de Barranquilla.

“Acá el servicio de agua es esporádico, tendiendo en cuenta que el lema del alcalde es colocar el agua 24 horas, ya se vienen implementando estrategias y el tema de las redes”, señaló Marimón.

En el mismo municipio, el 13 de marzo de 2023, las bodegas de la empresa comercializadora y representaciones Antiotradin SAS, ubicada en la vía al corregimiento de Caracolí, fueron afectadas por un incendio en sus instalaciones. Dos máquinas del cuerpo de Bomberos de Malambo atendieron la emergencia presentada y lograron controlar a tiempo las llamas. El lugar no sufrió afectaciones importantes, pero sí se registraron algunas pérdidas materiales.

La secretaria de Gobierno municipal confirmó que la conflagración fue controlada oportunamente por los bomberos que solo reportaron daños materiales. Esta empresa lleva un año de funcionamiento en el municipio y se dedica a la elaboración de jabones y otros derivados, asimismo a recolectar reciclaje para distribuirlo a centros especializados.

El cuerpo de bomberos en trabajo mancomunado con la secretaría de Gobierno, inició el proceso de investigación para determinar el origen de los hechos, pero a una semana del incidente no se ha entregado un parte oficial. Además, no se ha logrado determinar el valor real de las pérdidas económicas que pudo sufrir la compañía.