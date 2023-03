Libreta militar de joven colombiano apareció con la foto de Cristiano Ronaldo: Ejército dice que es culpa del ciudadano

El ciudadano denunció en sus redes sociales que su documento de Tarjeta Militar salió con la foto de Cristiano Ronaldo

En redes sociales se ha hecho viral una situación que parece un meme o broma alejado de la realidad, luego de que un joven colombiano mostrara en su cuenta de Twitter que, después de un largo proceso sacando su libreta militar con el Ejército Nacional de Colombia, cuando obtuvo el documento digital este tenía una foto que no era suya. Lo más llamativo de la situación es que quién aparece en el documento, con todos los datos del joven, es la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, escribió el joven David Godoy en sus redes sociales adjuntando una foto de que, en efecto, la foto del portugués aparece en su libreta militar.

Tiempo después David Godoy tuvo que subir un video en el que no sólo dejó ver su molestia por todos los trámites que tuvo que realizar previamente para conseguir su documento, sino que también demostró que al ingresar a la página oficial del Ejército para ver su documento aparecía la foto del famoso Cristiano Ronaldo y no la suya, esto debido a que en redes sociales las personas no daban crédito a su publicación.

Ante la popularidad de su publicación, David Godoy señaló que “se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar”, pero señaló que antes de que expusiera la situación en sus redes sociales ni le había respondido los mensajes. “Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, concluyó en su cuenta de Twitter el joven.

De hecho, a Infobae Colombia el ciudadano colombiano confirmó estas últimas declaraciones, señalando que desde el Ejército Nacional le señalaron que la foto la había cargado él a la plataforma el día que realizó el registro y que hasta le mencionaron un proceso penal por esto.

La respuesta del Ejército Nacional

Tal como lo señaló David Godoy, desde el Comando de Reclutamiento y Control Reservas se emitió un comunicado de prensa sobre este hecho en el que señalaron que la responsabilidad de la foto que aparece en el documento radica en el ciudadano, puesto que es quien carga su información.

La entidad explicó que la “tarjeta militar digital es un trámite gratuito que se realiza de forma compartida entre el ciudadano y la autoridad” y que cada ciudadano que la solicita maneja su usuario y contraseña en la página. Sobre el caso específico de David Godoy señalaron que el joven cargó a la página, en febrero de 2016, siete fotos “que no corresponden a las del ciudadano”.

Agregaron que a través del distrito N°55 de Fusagasugá, que es en el que está registrado el ciudadano, se comunicaron con David Godoy “para que se resuelva su situación; puesto que, en principio, a través del usuario asignado no se debió adjuntar fotografías que no cumplieran con los requisitos previamente señalados en el proceso de expedición de la Tarjeta Militar”.

Finalmente, señalaron desde el Ejército que “internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la tarjeta militar, que coadyuve a identificar plenamente si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad previa autorización de la autoridad competente” y también “se revisará si existió algún tipo de omisión en el trámite y/o controles por parte de algún servidor público dentro del proceso”.