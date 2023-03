El colombiano Fernando Gaviria se vio envuelto en una polémica en el sprint final de la Milano-Torino: “Estoy feliz de no haberme caído”

El corredor colombiano obtuvo su sexto podio en la temporada. @Movistar_Team

Fernando Gaviria era uno de los grandes favoritos en la Milano - Torino y aunque estuvo presente en el sprint final, no pudo superar en los últimos metros al corredor neerlandés Arvid de Kleijn que se llevó el triunfo para el equipo Tudor Pro Cycling Team. El colombiano se quedó con el segundo lugar y sumó su sexto podio en lo que va de la temporada con el Movistar Team.

En redes sociales se abrió un debate sobre lo sucedido en los últimos metros de la carrera italiana debido a que algunas personas consideraron que el pedalista neerlandés cerró y llevó a Fernando Gaviria contra las vallas de seguridad, lo que le impidió rematar la carrera y pelear por la victoria.

En el sprint final los dos corredores se perfilaron en punta de carrera, Kleijn por el lado izquierdo y Gaviria por el derecho, aunque el colombiano trató de superarlo, el pedalista del Tudor Pro Cycling Team se cerró un poco y esto le impidió al colombiano rebasarlo. Aunque en las imágenes no se ve ningún tipo de intención por parte del neerlandés, hay quienes cuestionan su proceder en los últimos metros de la carrera.

Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales:

- “Momento del cerramiento al corredor de (Movistar Team) Fernando Gaviria, en los metros finales del sprint en la Milán Turín “que podría haber acabado en una tragedia”

- “De Kleijn cierra deliberadamente a Gaviria. ¿Merece descalificación?”

- “Que lastima, Fer Gaviria tenía las piernas para ganar la Milano Torino, pero no lo pudo pasar a Arvid De Kleijn en los últimos 50 metros. Mirando detenidamente, lo encierran o no al colombiano?”

¿Qué dijo Fernando Gaviria?

El ciclista colombiano está teniendo un gran presente en su primera temporada con el Movistar Team y aunque la única victoria que ha consolidado con la escuadra española fue la etapa 4 de la Vuelta a San juan, el ciclista antioqueño ha obtenido tres segundos lugares (etapa 2 - San Juan, etapa 5 - UAE Tour y Milán - Turín) y ha estado presente en seis podios.

Tras lo sucedido en la carrera italiana, Fernando Gaviria habló del triunfo de Arvid de Kleijn y restó importancia a lo sucedido en los últimos metros. El ciclista del Movistar Team incluso aseguró que quedó feliz de no haberse caído y ahora apunta a su siguiente reto de la temporada: Milán - San Remo.

“Para alguien que solo tuvo dos días para recuperarse de una dura Tirreno-Adriático, me sentí bastante bien. Me hubiera gustado sentirme un poco mejor para poder hacer un mejor sprint, pero estoy feliz de no haberme caído y haber estado en el podio” aseguró Fernando Gaviria a Eurosport/GCN.

En rueda de prensa el ciclista colombiano habló de la victoria del pedalista neerlandés y afirmó que fue, “un sprint divertido’,muchas curvas; con fortuna de no caerme. Nada que opinar sobre la llegada; De Kleijn ganó, felicitaciones a él y al Tudor Pro Cycling Team. Experiencias como la Milán - Turín son nuevas para el equipo; todos los días, cosas positivas y negativas. Construiremos”.

Por último, Fernando Gaviria resaltó la importancia de haber culminado en óptimas condiciones la carrera y resaltó que, “no nos caímos e hicimos un buen trabajo. Cada día, hay algo positivo y negativo en el trabajo de los compañeros; yo no puedo exigirles en este punto, ya que este esfuerzo es algo nuevo para todos”.

El siguiente gran reto para el pedalista colombiano será la Milán - San Remo que tendrá un recorrido de 294 kilómetros y contará con la participación de grandes corredores como Mathieu Van der Poel, Jasper Philpsen, Mark Cavendish, Pello Vilbao, Damiano Caruso. Sam Bennett, Nelson Powless, Magnus Cort, Filippo Ganna, Elia Viviani, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, entre otros.