El fiscal Francisco Barbosa citará al director de la Policía para que explique el recibimiento a Aida Merlano: “Fue grotesco”

Fiscal general Francisco Barbosa (Colprensa - Álvaro Tavera)

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo el martes 14 de marzo a primera hora del día, a los micrófonos de Blu Radio, que citará al director de la Policía Nacional, Henry Armando Sanabria, para que le explique todo el procedimiento que se aplicó en el marco de la llegada de Aida Merlano a Colombia.

Te puede interesar: Como una vergüenza calificó Francisco Barbosa el trato a Aida Merlano en su llegada al país

Su arribo al país desde Venezuela, vale referirlo, fue criticado por amplios sectores de la sociedad, incluido el fiscal, pues su recibimiento fue, de acuerdo con el fiscal, “grotesco” y “apoteósico”.

“Fue grotesco. Yo llevo tres años y un mes en el cargo y nunca había presenciado tal espectáculo. Y nunca lo había visto antes. Estamos hablando de una prófuga que fue recibida en unas condiciones, como si estuvieran recibiendo a una secuestrada. Yo la verdad siento que los procedimientos y los protocolos son importantes. Los símbolos son importantes”, explicó.

Te puede interesar: El fiscal Barbosa señaló que no cree que Nicolás Petro vaya a evadir la justicia colombiana

Añadió que cuando uno recibe a una persona en la forma en la que fue recibida Merlano, y a la que posteriormente se le permitió hacer una declaración en la que denigró a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, hubo un incumplimiento en las reglas del juego que tiene un Estado para navegar este tipo de situaciones.

“Estamos hablando de una persona condenada por la máxima autoridad judicial de este país, de la que vimos el espectáculo dantesco de su fuga, usted ve el recibimiento que se le da y no es normal. Yo no tengo idea cuál es el criterio que tiene el director de la policía para que señale de normal ese recibimiento. No podemos ser complacientes con los delincuentes ¡Por Dios!. Hay unas reglas de juego y ella es una prófuga de la justicia que se escapó públicamente en unos hechos bochornosos para el INPEC y para la justicia colombiana”, indicó el fiscal.

Te puede interesar: Aída Merlano en imágenes: así fue su llegada a Colombia

Por tal motivo, y señalando que lo que se vio alrededor de la llegada de la exparlamentaria fue un mal mensaje para el país, el fiscal precisó que él, en calidad de jefe de la policía judicial de Colombia, le solicitará al general de la Policía que explique los hechos.

“Él no es el jefe de la policía judicial, yo soy. Me parece lamentable entrar a un escenario en donde ni siquiera se revisaron los protocolos adicionales. Al general Sanabria lo remito a que lea el Artículo 250 y lo voy a citar a mi oficina el día de hoy para que me explique el procedimiento que se adelantó; para que me explique exactamente que fue lo que paso”, indicó el Fiscal Barbosa, quien aclaró que efectivamente tiene esta potestad, invocando una vez más su calidad de jefe de la policía judicial de este país.

“Quiero verificar qué fue lo que pasó, qué es lo qué está pasando. Por qué se hizo lo que se hizo. No es un procedimiento natural que un prófugo de la justicia llegue en esas condiciones y de declaraciones, cuando al mismo tiempo se supone que tiene información relevante para entregarla a la justicia colombiana, entendiendo que denunciará a una cantidad de personas que terminarían siendo parte de una investigación, en caso de que tenga esas pruebas”, puntualizó el fiscal Barbosa.

Concluyó, por último, que ella está a disposición de un juez de ejecución de penas, “y ya la Fiscalía no tiene mayor competencia frente a la ejecución de una pena derivada de una sentencia de la Corte”.

Cuando el avión que transportaba a Merlano tocó tierra, fue recibida por funcionarios de Migración Colombia, de la Interpol, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería, miembros del Inpec y agentes de la Policía Nacional, y luego de los trámites para legalizar su ingreso al país, fue trasladada a las instalaciones de la Dijin, custodiada por un fuerte esquema de seguridad.

"