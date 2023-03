Este es el golfista colombiano que ingreso al grupo de los mejores del mundo: Nicolás Echavarría ganó el Puerto Rico Open su primer título en el PGA Tour

El golfista colombiano Nicolás Echavarría ganó su primer título en el PGA Tour. @PGAtour/Twitter.

Poco a poco, con grandes atletas, los deportes menos conocidos en el país como el golf, una de las disciplinas menos populares, si se le compara con el fútbol o el ciclismo, va creciendo y se van tomando las plataformas principales del éxito. Así sucedió recién con el colombiano Nicolás Echavarría, golfista profesional que consiguió alzar su primer título en la categoría más importante del deporte.

En el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Echavarría se hizo con el campeonato del Puerto Rico Open, torneo que está dentro del PGA Tour, el ‘circuito’ más importante del golf donde estrellas como Tiger Woods o Rory Mcllroy han reflejado su talento en la alfombra verde.

El antioqueño tomó el liderato desde la tercera ronda, con dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Carson Young, y el domingo, mano a mano, lo doblegó con otra presentación extraordinaria para no volver a soltar la punta de la tabla en lo que restó de competencia.

El punto más álgido de su presentación en césped puertorriqueño fue en el último día de competencia donde tuvo que jugar los 18 hoyos usuales con la presión de ser el líder y contar con el estadounidense Akshay Bhatia respirándole en la nuca a tan solo un ‘doble bogey’ de distancia.

No obstante, allí salió la mejor capacidad deportiva de Nicolás. En el último hoyo, con tan solo cinco disparos, el oriundo de Medellín consiguió mantener esa distancia respecto a su rival y celebrar por todo lo alto el hito más importante de su carrera hasta el momento.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Echavarría agradeció a aquellas personas que lo siguieron durante toda la competencia y quienes trabajaron junto a él para poder alcanzar lo que muy pocos en el deporte consiguen:

“Increíble y que jamás olvidaré en el Puerto Rico Open. Primera victoria en el PGA Tour, un sueño cumplido y otra vez pusimos la bandera colombiana en lo más alto junto a Fabiana Azcarate. Gracias a todos los que estuvieron siguiendo cada golpe y me apoyaron desde diferentes lugares del mundo. Hay que seguir soñando porque esto no para acá.Y gracias a mi familia, mi equipo de trabajo Hernán Rey, Jorge Mesa y a mis patrocinadores, que han sido muy importantes en este camino”

Uno de los momentos más importantes de las celebraciones se dio en el green, ya que en este estaba presente Camilo Villegas otro colombiano que, a punta de esfuerzo, también hace parte de la lista de deportistas nacionales campeones de un torneo PGA.

Durante varias declaraciones post celebración, Echavarría afirmó que fue todo un honor tener a su héroe presente al momento de la consagración y que sus consejos, la noche anterior al día definitivo del título, le sirvieron para mantener la calma cuando la victoria parecía complicársele:

“Camilo siempre fue mi mentor y anoche me envió un audio en el que me dijo que en algún momento de la ronda vas a sentir que vas a perder control de la situación y fue tal cual, en el hoyo 6 pensé que todo podía escaparse, por suerte pude estar entero después de ese bogey y me sirvieron mucho sus palabras”

Con este campeonato Nicolás no solo recibió un premio total de $684.000 dólares, lo que vendrían siendo aproximadamente $3.239.225.640 millones de pesos colombianos, sino que también consiguió un puesto automáticamente en THE PLAYERS Championship, el PGA Championship y el Sentry Tournament of Champions, competiciones de alto calibre al que solo muy pocos golfistas pueden acceder.

Ahora será el momento de Nicolás de mantener la racha viva y seguir acumulando más victorias en los mejores clubes de golf del mundo.