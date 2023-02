Valerie Domínguez es blanco de críticas por ponerle “moña” a su hijo Thiago

Valerie Domínguez blanco de críticas por el peinado que llevaba su hijo en la más reciente publicación de Instagram. @valeriedomi/Instagram

Las redes sociales se han convertido en el espacio propicio para que las celebridades expongan algunos aspectos de su vida privada, como el caso de la exreina Valerie Domínguez que decidió compartir los diferentes momentos que atraviesa por la maternidad acompañada por su pareja, el modelo Juan David Echeverry. Sin embargo, esto no ha sido del todo positivo para la barranquillera, que ha sido blanco de críticas en algunas ocasiones.

Recientemente, la ex Señorita Colombia compartió en sus redes sociales cómo disfrutó del fin de semana acompañada por su primogénito y en una de las imágenes se aprecia al menor con infinidad de sonrisas plasmadas en su rostro. Y aunque todo parecía normal, hubo un detalle que no gustó para nada a los seguidores de la también actriz en el cabello de su hijo.

El menor llevaba en su cabeza un pequeño recogido con una moña como se conoce en el argot popular en el país, hecho que para algunos haters de la exreina de belleza podría confundir al menor en el momento de su crecimiento. Opuesto a estas opiniones, los defensores de Domínguez señalaron que es normal que a los niños les recojan el cabello, sobre todo cuando este tiene un largo considerable y se viene a su rostro, evitando que este se ensucie.

Y es que Thiago se robó todas las miradas durante su salida al parque con sus padres, hubo algunos internautas que expresaron su desacuerdo con la modelo por cuenta del peinado del menor: “Enseñemos a que sea hombrecillo desde niño. Vale ya es hora de cortarle el cabello todo”; “ese peinado está como sospechoso, es mejor que se lo deje suelto al natural, así parece una nena”; “pensé que era una niña”; “él es lindo, pero el peinado no le queda”, entre otros apuntes negativos de quienes desaprobaban el look del niño.

Las críticas que recibió Valerie Domínguez por el peinado de su hijo Thiago. @valeriedomi/Instagram

Pese a los comentarios negativos, hubo quienes salieron en defensa de la madre y su hijo, apuntando a que en pleno siglo 21 no se ha aprendido a no opinar tanto de los cuerpos ajenos, así como de la forma en la que cada ser humano decide llevar su cabello, independientemente de la edad o el rol que desempeñe en la sociedad.

Algunas de las opiniones más destacadas son:

“Mentes pequeñas con comentarios sexistas y retrógradas!! Es decisión de los padres crear la identidad de los hijos como ellos lo consideren apropiado. Se ve hermoso!! No me sorprendería que se dijera: a los niños no se les dice hermosos… ja!”, comentó una de las seguidoras de la atlanticense.

“Repitan conmigo: los peinados, los colores y la ropa no tienen género. Cada quien escoge lo que quiere ponerse y cómo llevarlo, somos libres de escoger. ¿Dónde dice que está prohibido peinar así a un niño? Dígame dónde, por Dios. Por andar metidos mirando lo que el otro hace es que la gente no es feliz. Pdt: divinooo ese peinado y que le crezca mucho más su cabello, se ve precioso!!!”, puntualizó otra mujer que respaldó la forma en la que Valerie Domínguez lleva la crianza del pequeño Thiago.

Esta no es la primera vez en que la exreina y su esposo Juan David Echeverri son blanco de críticas en redes sociales. En febrero de 2022, el modelo paisa salió a dar un paseo por un centro comercial y hubo un detalle que los seguidores de la pareja no pasaron por alto y fue allí cuando fueron captados en una fotografía en la que ‘El Pollo’ se montó en los tacones de su esposa y ella, muy tranquila, en las sandalias del antioqueño.

El modelo y esposo de la exreina de belleza, para que su esposa descansara se montó en los altos tacones y causó sensación en redes sociales

“Dime que tu hombre no tiene masculinidad débil sin decirme, que tu hombre no tiene masculinidad débil. Ps: quédate con alguien que cuando te duelan los pies te cambie de zapatos sin importar nada! 🤣 TE AMO!! Eres mi parche favorito!!!”, escribió la exreina de belleza en su cuenta de Instagram.