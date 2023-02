Shakira habló por primera vez en televisión tras su ruptura con Piqué: “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”

Shakira. Foto: Colprensa

Luego del exitoso estreno de su canción con la cantante de reguetón colombiana Karol G, llamada ‘TQG’, Shakira, en medio de una entrevista con Enrique Acevedo, periodista de N+, en el programa En Punto, lanzó fuertes declaraciones, aparentemente, en contra de Clara Chía, la actual pareja de su exesposo, Gerard Pique. “Hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”, se le oye decir.

El comentario, sin embargo, hace parte de un corto fragmento de la conversación completa que sostuvo la barranquillera con el comunicador. La entrevista completa estará disponible hoy, 27 de febrero, en el canal de Las Estrellas, a las 10:30 de la noche hora de México, es decir, 11:30 de la noche hora de Colombia, según se informó desde la cuenta de Twitter de N+, que también tendrá la conversación en streaming.

Además de hacer este comentario, que muchos suponen sería para Clara Chía, la cantante habló de la emoción que sintió uno de sus hijos al enterarse que el productor argentino Bizarrap estaba interesado en trabajar con ella. “Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino. Y le digo: ‘Mira Milán, mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap”, contó la intérprete de Monotonía.

En el corto video que se ven los fragmentos de la que será la entrevista de Shakira también se le escucha decir: “Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”.

“Me da mucho gusto compartirles que mañana en el noticiero canal estrellas tenemos un adelanto de nuestra conversación exclusiva con Shakira. Nos fuimos a Barcelona para platicar sobre su música y sus letras, el momento por el que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida”, escribió, en sus redes sociales, al hablar de la entrevista, el periodista encargado de la misma.

Shakira y Piqué se habrían dado una segunda oportunidad pero no funcionó

Mientras se conoce el contenido completo de la entrevista, información publicada por El Periódico de Barcelona, el viernes 10 de febrero, por Lorena Vásquez, periodista de entretenimiento y responsable del podcast Mamarazzis, asegura que la pareja, conformada por Shakira y Piqué, intentó darse una segunda oportunidad.

“Podemos asegurar que la expareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, resaltó.

“Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Sus peleas eran constantes y se sentían más distanciados que nunca. De manera consensuada, la separación se planteó como algo temporal y fue el futbolista quien abandonó el domicilio familiar. Shakira, esperanzada, confiaba en que su relación se recompusiera”, dijo.

Lorena Vásquez señaló que todo esto ocurría en un momento en el que la barranquillera aún no sabía de la existencia de Clara Chía, lo que sería el punto de quiebre que hizo de esta historia, algo que se manejaba en los círculos privados de los involucrados, pasara a ser de dominio público:

“Estuvieron un mes separados sin que la noticia trascendiera a los medios y solo el entorno más cercano conocía la situación. Lo que Shakira no sabía era que una joven llamada Clara Chía ya había aparecido en la vida de Piqué unos meses antes. Primero, como amiga especial, más tarde como compañera de trabajo. Lo que vino después es de sobras conocido”

La comunicadora compartió el testimonio de una persona allegada a Shakira, que ratificó que la colombiana no sabía nada de la relación que sostenía el hoy empresario con Clara Chía:

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”