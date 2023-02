Shakira dará su primera entrevista: le contamos dónde podrá verla

La cantante barranquillera accedió a una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+. Cortesía:(captura video TQG).

Tras terminar con una relación de poco más de 10 años a causa de las infidelidades del exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, para Shakira, el 2023 ha sido un año que ha tenido de todo: desde uno de los éxitos más grandes de su carrera con la sesión #53 de Bizarrap o la más reciente colaboración con Karol G, pasando por el dolor y los comentarios que trae una separación tan mediática, hasta el delicado momento de salud que atraviesa su padre.

A pesar de esto, la cantante barranquillera accedió a una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. Se trata de la primera entrevista televisiva que otorga la artista desde su rompimiento con el exfutbolista, que salió a la luz en junio de 2022.

Esto lo confirmó el periodista a través de sus redes sociales, especialmente Instagram, en donde ya cuenta con más de 11 mil me gusta y más de 300 comentarios.

“Me da mucho gusto compartirles que mañana en el noticiero canal estrellas tenemos un adelanto de nuestra conversación exclusiva con Shakira. Nos fuimos a Barcelona para platicar sobre su música y sus letras, el momento por el que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida”, escribió en el post de Instagram.

De este modo, en la entrevista Shakira hablará sobre sus recientes colaboraciones con Ozuna, Bizarrap y Karol G, las cuales en tan solo unas horas se han posicionado en el top a nivel mundial de reproducciones. Además, la artista también compartirá cuáles serán sus planes musicales en el futuro, algo que sin duda muchos fanáticos esperan saber.

¿Dónde y cuándo ver la entrevista?

De acuerdo con información que se publicó en el portal de N+, el periodista Enrique Acevedo entrevistará a Shakira en vivo el lunes 27 de febrero de 2023 a las 10:30 de la noche hora de México y 11:30 de la noche hora de Colombia, a través del canal Las Estrellas, en streaming por N+ y estará disponible en la plataforma ViX. Además del Canal 440, en Claro.

Al conocer la noticia, los seguidores de inmediato expresaron su sentir: “Hacen bonita pareja”, “guapos”, “muero por ya verla”, “qué honor entrevistar a la latina más grande de la música, felicidades”, “¿Y qué nos va a contar nuestra Shakira? Que todo lo que mal empieza mal termina que cuando ella se metió con Piqué, él tenía novia y ella fue la intrusa o eso no lo contará solo ahora se victimiza por lo que le hizo Piqué”.

Otros más dijeron: “No puedo esperar”, “esa mi Shakira no se deje, voz para la mujer”, “¿Cuál tetra? Ya no me inspiran esas letras (se te extraña en Univisión)”, “La Shakira está dolida por que la cambiaron por una más joven”, “Wow lo que todos esperamos una entrevista por fin de ella felicidades”, fueron otras de las expresiones del público.

Este es una adelanto de la primera entrevista televisiva que otorga la artista desde su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué. Cortesía: @nmas

En un adelanto que dio la cadena de noticias se pudo ver algo de lo dicho por la cantante.

“Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”, asegura Shakira en un aparte de la entrevista. En redes se ha especulado que se refería a Clara Chía, la nueva novia de su expareja, Gerard Piqué. “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, dice en otro aparte.