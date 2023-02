Jorge Rausch recordó su difícil temporada trabajando en restaurantes en Europa: “Mi jefe me pegó”

Jorge Rausch. Foto: Instagram @jorge.rausch

En la actualidad, Jorge Rausch goza de gran reconocimiento y éxito como chef. Su popularidad es tanta que, incluso, ha figurado en varios programas de televisión enfocados en la cocina, como es el caso de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en el que ha ejercido la figura de jurado en todas sus temporadas.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el bogotano a lo largo de su carrera en la gastronomía, puesto que en sus comienzos se le presentaron algunas piedras en el camino, como la experiencia que tuvo con uno de sus jefes, quien le pegó. Así las cosas, desde su cuenta en TikTok, Rausch recordó:

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y, sobre todo, por allá en los años 90′ era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe —hice algo mal, me acuerdo— me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”.

El chef colombiano no ahondó en detalles de qué era lo que había hecho mal, ni cuál fue la reacción que tuvo ante su jefe por tal agresión. Más adelante agregó:

“Yo salí, todo nervioso, y fui y le dije al chef: —mire lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo lo voy a tener que devolver—. El chef me dijo: —pues si usted lo devuelve, yo lo echo”.

En otro video, también compartido en su perfil de TikTok, Jorge Rausch contó de los aprietos económicos que tenía; puesto que debía gastar mucho en transporte y la plata no le estaba dando. “Me ganaba 400 libras al mes. Me tocaba a las cinco de la mañana agarrar un taxi, que costaba cinco libras. A las 12 de la noche me tocaba otro taxi, que costaba siete libras. Eran 12 libras diarias. Imagínese eso al mes”.

Aparte de MasterChef, Jorge Rausch<b> </b> ha participado en otros programas de televisión:

Durante los últimos años, la audiencia colombiana ha visto a Rausch desenvolviéndose como jurado en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Sin embargo, el chef también ha figurado en otros programas de telerrealidad como ‘Cocineros al límite’, producción que tuvo su inicio aproximadamente en el año 2010.

No sobra mencionar otros de sus trabajos en la pantalla chica como el programa ‘Hermanos en la cocina’ (con su hermano Mark Rausch), visto por los televidentes en 2007.

Pero Jorge Rausch no solo se ha quedado en los terrenos televisivos, puesto que también ha querido estar presente en el mundo digital. De este modo, tiene un canal de YouTube, enfocado por supuesto en las artes culinarias, que lleva por nombre ‘La cocina de Jorge Rausch’. Además, sus recetas no son compartidas únicamente en dicha plataforma digital, sino que también publica contenido al respecto en su cuenta de Instagram.

Hoy por hoy está enfocado en las filmaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2023), reality culinario que encierra en esta oportunidad la participación de:

Actores: Juliana Galvis, Jairo Ordoñez, Biassini Segura, Luces Velásquez, Nela González, Zulma Rey, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán, Karoll Márquez (también cantante), Álvaro Bayona, Daniela Tapia, Marcela Benjumea, Francisca Estévez y Julio César Herrera.

Comediantes: La Cata con Botas, Adrián Parada, Natalia Sanint, además de Vargasvil.

Influenciadores: Destaca Mario Ruiz, quien recientemente participó en otro reality gastronómico, pero enfocado en pastelería: ‘El gran pastelero – Bake Off Celebrity Colombia’ (2022). Aparte de este creador de contenido, también figura para esta nueva temporada de ‘MasterChef’ su colega El Negrito W.

Presentadores Laura Barjúm (exreina de belleza) y Diego Sáenz también entrarán a competir en la cocina. Y, como detalle curioso, puesto que no había ocurrido en las temporadas anteriores, se incluyó la participación de un sacerdote: el Padre Walter Zapata.