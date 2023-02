Teófilo Gutiérrez aseguró que en Colombia están regalando los jugadores

Teófilo Gutiérrez hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2014.

Teófilo Gutiérrez ha sido el foco de atención en las últimas semanas, pues el atacante barranquillero resolvió su futuro futbolístico luego de protagonizar una particular novela. En medio de su llegada al Atlético Bucaramanga, el jugador también tuvo la oportunidad de hablar sobre otros temas, destacando a la selección Colombia, pues Teo realizó una fuerte declaración frente a la venta de algunos jugadores.

Jorge Cabezas y Gustavo Puerta, las figuras de la victoria de Colombia ante Paraguay Los cafeteros marcaron antes el onceno guaraní, y fueron piezas fundamentales de la formación del técnico Héctor Cárdenas VER NOTA

Los señalamientos de El Perfume en contra de los dirigentes del fútbol colombiano fueron directos, pues se refirió al caso de Gustavo Puerta y su transferencia al fútbol de Europa. Para Gutiérrez, hay un grave error en el que están incurriendo los clubes como tal, pues aseguró que están “regalando” a los jugadores, haciendo referencia al precio de venta de los mismos. De igual forma, aprovechó para elogiar a Puerta y su estilo de juego.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, explicó:

“Tiene grandes jugadores Colombia, el volante Puerta es un crack, ese hijueputa es crack. A Puerta lo vendieron muy barato, yo no sé aquí por qué es que regalan los jugadores, acá los directivos no sé qué les pasa que regalan los jugadores. Ese muchacho tiene que ser de la selección Colombia, pero titular en la de mayores”

Jorge Cabezas y Gustavo Puerto celebran la victoria ante Paraguay. @FCFSeleccionCol/Twitter

En medio de su declaración, el jugador del Atlético Bucaramanga congratuló el juego que ha mostrado la selección nacional en sus últimos partidos, pues expresó que recordó el tiempo en que estuvo en el combinado nacional, esto, en las eliminatorias al Mundial Brasil 2014; pues según él, los jugadores están disfrutando plenamente de su acción en cancha.

El equipo bogotano que le dijo “no” a Gustavo Puerta, la nueva joya colombiana que ahora jugará en Alemania El jugador de la selección Colombia sub-20 será cedido por el Bayer Leverkusen al F. C. Núremberg VER NOTA

“Lo que más me gustó del partido contra Paraguay es que tenía muchos años que no veía paredes en el fútbol y me hace acordar a Aldo Leao (Ramírez) en eliminatoria del mundial de Brasil de cómo jugábamos nosotros, y ese partido me hizo acordar a la camada de nosotros; paredes, goles disfrutando, veo que se soltó la selección”, señaló.

La salida del Deportivo Cali

Con el conjunto vallecaucano, Teófilo logró alcanzar el campeonato en el cierre del 2021, su paso por este equipo estuvo rodeado de muchos comentarios, pues con lo conseguido y su liderazgo, recibió buenos comentarios por parte de la hinchada, no obstante, la crisis financiera del club lo obligó a salir.

Colombia goleó y gustó ante Paraguay en el Sudamericano sub-20 Jorge Cabezas Hurtado fue la gran figura del compromiso. Convirtió el primer gol y asistió a Óscar Cortés en el segundo. Gustavo Puerta remató la faena con un potente remate de media distancia VER NOTA

En su charla con el VBar, destacó que salió del Azucarero porque es consciente de la situación económica del Cali. La idea del jugador barranquillero era que el equipo siguiera edificando el juego, con el apoyo del profesor Jorge Luis Pinto.

“Me voy del Deportivo Cali porque uno tiene que ser consciente cuando la institución no tiene un peso, cuando te piden que ayudes a la institución. Yo soy muy agradecido, y en ese momento el Cali estaba muy mal económicamente y yo lideré eso, de poder que ellos siguieran con el profesor Pinto y sus trabajadores, con un buen equipo. Sabe uno que las circunstancias estaban difíciles y así como ellos me abrieron las puertas, también uno debe ser agradecido”.

Por qué no volvió a Junior

De igual forma, el polémico delantero estuvo en la carpeta de varios equipos, pues se presumía que podría haber llegado a Santa Fe, Medellín, Unión Magdalena, Junior y finalmente el Bucaramanga, sin embargo, solo se dio con el Leopardo. Teo se siente confiado con la decisión del Tiburón, pero dejó la puerta abierta para el futuro.

“Conozco tanto los Char, que sé cómo piensan; es una familia muy importante en Barranquilla, Don Fuad sabe cómo manejar su equipo y él tiene idea de ser entrenador, y conoce muy bien esa faceta, entonces hay que respetar la decisión de ellos y él sabrá cuándo. Lo más importante es que mi historia está en el club, además siempre estoy deseando lo mejor”, explicó.